Obnova kaštieľa v Jelšave z nórskych fondov napreduje

Na snímke zo 6. júna 2022 rekonštrukcia severozápadného krídla coburgovského kaštieľa v Jelšave. Foto: TASR Lukáš Mužla

Jelšava 7. júna (TASR) – Obnova severozápadného krídla coburgovského kaštieľa v Jelšave v okrese Revúca napreduje. Práce na projekte, na ktorý samospráva získala takmer milión eur z nórskeho finančného mechanizmu, sa už presunuli aj do interiérových priestorov národnej kultúrnej pamiatky. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.priblížil primátor. Ako dodal, mierne zdržanie spôsobili výkopové práce, ktorými bolo potrebné znížiť úroveň budúcej podlahy o vyše pol metra. Práce zabezpečili pracovníci mestského sociálneho podniku.dodal Kolesár.V severozápadnom krídle coburgovského kaštieľa vznikne vďaka finančným prostriedkom z nórskych fondov historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera. Pribudnúť majú i turistické informačné centrum, kaviareň či seminárna miestnosť. Práce, ktoré zabezpečuje košická spoločnosť Euro-bau, by mohli byť ukončené do budúceho leta.Záchranné práce v jelšavskom kaštieli sa realizujú od roku 2015, vďaka viacerým dotáciám sa mestu podarilo opraviť takmer celú strechu historickej pamiatky. V priestoroch kaštieľa sa aktuálne dokončuje aj projekt zážitkového ubytovania, ktorý realizuje občianske združenie Čierne diery. Kaštieľ by sa tiež mohol stať jedným z piatich envirocentier v Banskobystrickom samosprávnom kraji.prezradil primátor.Samospráva sa chce tento rok uchádzať aj o financie z projektu obnovy pamiatok s pomocou nezamestnaných. Na južnú stranu kaštieľa plánujú osadiť i pôvodné historické mreže, ktoré boli odcudzené pred viac ako 20 rokmi. Ako priblížil primátor, zachrániť sa ich podarilo pri pokuse ich presunu cez hranice Slovenska.Kaštieľ v Jelšave je trojpodlažný objekt z roku 1763, jeho neskorobaroková prestavba bola v štýle francúzskeho klasicizmu. Bol pristavaný k opevnenému dvojpodlažnému kaštieľu zo 17. storočia. V jeho zadnej časti sa zachovali tri krídla s dvoma nárožnými vežami s obdĺžnikovým pôdorysom, strieľňami a detailmi renesančných okien.