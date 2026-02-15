< sekcia Regióny
Jelšavu dusí smog aj túto zimu, riešenie je stále nedohľadne
Envirorezort v stanovisku pre TASR tvrdí, že so samosprávou komunikuje na pravidelnej a odbornej báze a pripravuje riešenie nielen pre Jelšavu, ale celý okres.
Autor TASR
Jelšava 15. februára (TASR) - Mesto Jelšava trápi i túto zimu smog a zlá kvalita ovzdušia. Okrem polohy mesta je príčinou i nevhodné vykurovanie. Projekt, ktorý by mohol situáciu zlepšiť, sa však ani rok a pol po vyčlenení financií vládou nehýbe. Samospráva chce so štátnou pomocou zrekonštruovať dve bytovky, kde sa stále kúri drevom, podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je najskôr potrebná zmena zákona o Environmentálnom fonde.
V meste Jelšava mali od začiatku roka smogovú situáciu vyhlásenú už niekoľkokrát. V zozname počtu prekročení krátkodobých limitných hodnôt koncentrácií znečisťujúcich látok je mesto v rámci Slovenska od začiatku januára s počtom 25 na prvom mieste, výrazne pred inými lokalitami. Problémom v Jelšave sú prachové častice PM10, príčinou znečistenia ovzdušia je najmä geografická poloha mesta, vykurovanie domácností tuhým palivom či priemysel.
K situácii so zlou kvalitou ovzdušia v zimnom období podľa samosprávy prispievajú i samotní občania. „Možno si neuvedomujú, čo sami dýchajú a ako sami k tomu prispievajú tým nevhodným kúrením. Niekde je to objektívne dané, že ich možnosti ani iné nie sú. Sociálne slabšie rodiny kúria mokrým drevom a podobne,“ skonštatoval pre TASR primátor Jelšavy Milan Kolesár.
Problém s ovzduším v Jelšave mal pôvodne riešiť projekt, ktorý počítal s výmenou nevyhovujúcich vykurovacích zariadení v problematických domácnostiach a vybudovaním linky na výrobu kvalitného paliva. Zámer za vyše tri milióny eur koncom roka 2023 schválila aj vláda, envirorezort ho o rok na to zastavil. Vláda následne rozhodla o vyčlenení 600.000 eur, MŽP z financií navrhovalo vybudovať v Jelšave novú kotolňu. Aj tento zámer sa nakoniec po diskusii so samosprávou zmenil, aktuálne sa počíta so znížením energetickej náročnosti dvoch bytoviek, v ktorých bývajú najmä sociálne slabšie rodiny.
„Dodnes dosť výrazne kúria drevom. Bytovky stoja na sídlisku, kde by sa tak eliminovalo toto nie celkom zdravé kúrenie. Navrhli sme bytovky zatepliť, vymeniť okná, zvýšiť ich energetickú efektívnosť a kúrenie riešiť fotovoltikou a tepelným čerpadlom,“ priblížil Kolesár.
Primátor však konštatuje, že komunikácia a spolupráca so štátom v otázke riešenia zlej kvality ovzdušia „nie je až taká pružná“. Pripomenul, že je to práve štát a vláda, ktorá by sa mala o problém zaujímať, keďže Slovensko čelí pre porušenie noriem v oblasti kvality ovzdušia v Jelšave a ďalších lokalitách konaniu zo strany Európskej komisie.
„Nás samých to už trochu demotivuje a frustruje. Veľa energie a času sme vynaložili už pri príprave toho veľkého projektu. Nemáme projektové oddelenie, to robia ľudia, zamestnanci, ktorí majú iné kompetenčné oblasti na starosti,“ poznamenal primátor s tým, že v meste sa intenzívne venujú aj aktuálnemu zámeru rekonštrukcie dvojice bytoviek, no rok a pol od prijatia uznesenia vlády k realizácii riešení stále nedošlo.
Envirorezort v stanovisku pre TASR tvrdí, že so samosprávou komunikuje na pravidelnej a odbornej báze a pripravuje riešenie nielen pre Jelšavu, ale celý okres. „Každý vie, že vymeniť piecky v dvoch bytovkách nemá nič spoločné s reálnym zlepšením kvality ovzdušia. Práve nový zákon o Environmentálnom fonde, ktorý je dnes na stole v parlamente a prešiel už prvým čítaním, umožní realizovať zmysluplný projekt, ktorý zvýši energetickú hospodárnosť bytových domov v Jelšave a rovnako reálne zlepší kvalitu ovzdušia,“ uviedlo MŽP.
