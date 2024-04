Jesenná grantová výzva Sadíme budúcnosť je otvorená do 7. júna

Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - Grantový program banskobystrickej Nadácie Ekopolis Sadíme budúcnosť opäť otvára možnosť pre dobrovoľníkov prihlásiť svoje nápady na výsadbu stromov v jesennej grantovej výzve. Je otvorená do 7. júna.



"Stromy sú najlepšou klimatizáciou pre prehriate mestá, poskytujú tieň a vlahu. Do krajiny vracajú život a zadržiavajú v nej cennú vodu. Poskytujú množstvo ďalších výhod, a preto ich chceme vrátiť tam, kde je to najviac potrebné. V programe Sadíme budúcnosť budeme v ďalšej otvorenej grantovej výzve prepájať všetkých, ktorí chcú na Slovensku sadiť stromy a odborne im pomáhať," priblížila v pondelok programová manažérka nadácie Martina Hromadová.



V tomto roku sa podarilo podporiť 11 projektov v jarnej grantovej výzve sumou 27.800 eur. Hromadová predpokladá, že v jesennej to bude ďalších približne 20 projektov v rámci celého Slovenska sumou viac než 50.000 eur.