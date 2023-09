Banskobystrický kraj usporiada Gruntovačka na šiestich miestach

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) - V Banskobystrickom kraji sa v najbližších dňoch uskutoční v poradí už po 11. raz tradičná Gruntovačka, počas ktorej sa budú upratovať turistické či mestské rekreačné lokality. Na šiestich miestach budú so zbieraním odpadkov oblastným organizáciám cestovného ruchu (OOCR) pomáhať i žiaci základných a stredných škôl. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Tohtoročná jesenná Gruntovačka odštartuje vo viacerých lokalitách vo štvrtok (21. 9.). OOCR Stredné Slovensko bude spolu so žiakmi Strednej odbornej školy drevárskej a Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene upratovať Červený medokýš a náučný chodník vedúci na Pustý hrad. V meste Hnúšťa zas budú spolu s OOCR Gemer gruntovať žiaci základnej školy na Klokočovej ulici.



Na strednom Pohroní budú žiaci základnej školy z Brehov spolu s OOCR Región Gron upratovať svoju obec a okolie rieky Hron. "Vo štvrtok Gruntovačku uzavrie OOCR Región Banská Štiavnica. Jej zástupcovia budú natierať drevený pontón na tajchu Klinger a Javisko na vychádzkovej trase Štiavnica z nadhľadu," priblížila Jóbová s tým, že na akcii sa zúčastnia aj žiaci Spojenej školy Samuela Mikovíniho.



V piatok (22. 9.) bude Gruntovačka pokračovať v kúpeľnom parku v Brusne. "Posledné upratovanie sa uskutoční 29. septembra na Podpoľaní na obľúbenom náučnom chodníku Mikuláša Esterházyho v Detvianskej Hute," dodala Jóbová.



Tradičná Gruntovačka sa v Banskobystrickom kraji koná od roku 2018 dvakrát do roka pri príležitosti dňa Zeme v apríli a Svetového čistiaceho dňa v septembri. Cieľom je nielen upratať turistické či mestské rekreačné lokality od odpadkov, ale tiež šíriť osvetu medzi mládežou o potrebe zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Do akcií sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci, odpadkové vrecia, rukavice či odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečia organizátori podujatí.