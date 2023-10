Jesenná potulka bude o ostatkoch svätcov v trnavských kostoloch

Trnava 31. októbra (TASR) - S príbehmi ostatkov svätcov, ktoré sa nachádzajú v kostoloch mesta Trnava, sa budú môcť záujemcovia zoznámiť na turistickej potulke Relikvie ako predmety uctievania, ktorú na prvý a druhý novembrový víkend pripravuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism. V nedeľu 5. a 12. novembra turistický sprievodca turistov zavedie do baziliky a kostolov rádov uršulíniek a jezuitov. Informovala o tom OOCR.



V Bazilike sv. Mikuláša našli pri rekonštrukcii veže ostatky mučeníka svätého Félixa a list s ostatkami svätého Lucida z roku 1760. Do veže ich uložili počas predchádzajúcich obnov a vrátili ich na pôvodné miesto aj po poslednej rekonštrukcii. Ostatky košických mučeníkov, jezuitských kňazov Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza boli v Trnave uložené v roku 1635 najskôr v kláštore klarisiek, dnes Západoslovenské múzeum, po zrušení rádov ich previezli do Kostola sv. Anny a následne časť do Kostola Najsvätejšej Trojice.



"Aj po skončení leta k nám do mesta prichádza množstvo turistov so záujmom nielen o históriu Trnavy, ale aj o samotné historické centrum a jeho magické uličky. Prehliadka Relikvie ako predmety uctievania rozpovie o životoch svätých a tiež o významných zázrakoch," uviedol výkonný riaditeľ OOCR Alexander Prostinák. Prehliadku je potrebné si vopred rezervovať v Turistickom informačnom centre v mestskej veži.