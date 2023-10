Jesenná výzva Hybaj na bajk prepája osem regiónov kraja

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) odštartovali jesennú cyklovýzvu Hybaj na bajk. Jej cieľom je objavovať jesenné zákutia kraja v sedle bicykla. Pre TASR to uviedla Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá cyklovýzvu zastrešuje.



"Takmer 170 tipov na cyklovýlety, zhruba 4500 kilometrov značených cyklotrás a deväť výhier - to sú hlavné vstupy, ktoré by mali motivovať k vysadnutiu do sedla bicykla. Do výzvy sa pritom môže zapojiť každý uverejnením fotky na sociálnej sieti," informovala.



Cyklovýzva Hybaj na bajk je vyhlásená už tretí rok a nadväzuje aj na zimnú výzvu Hybaj na bežky, počas ktorej sa zanietení bežkári vydávajú v dvoch stopách krížom krážom Banskobystrickým krajom. "Cyklovýzva prináša ale omnoho viac príležitostí pre aktívny pobyt v prírode a preskúmanie rôznych častí kraja Za horami, za dolami," pripomína Jóbová.



"Tohtoročná jesenná výzva Hybaj na bajk prebieha od septembra 2023 do konca októbra 2023. Aby bola fotka zaradená do týždenného žrebovania o balíčky praktických vecičiek z ôsmich regiónov Banskobystrického kraja, musí byť daná na instagramový profil cyklistu, pri fotke musí byť označený náš profil @zahoramizadolami a uvedený hashtag #HYBAJNABAJK. Takto sa cyklisti zároveň dostanú do záverečného žrebovania o trojdňový pobyt pre dve osoby v penzióne v Kremnických vrchoch," vysvetľuje podmienky výzvy Jóbová.



"Každý týždeň, vždy v pondelok, prebehne týždenné žrebovanie, kde jeden cyklista získa balíček praktických vecných cien, ktoré venujú oblastné organizácie cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Celkovo to bude osem pondelkov a teda osem žrebovaní. Do pondelkového žrebovania sú zaradené všetky fotky, ktoré prídu v predchádzajúcom týždni. Počet fotiek, ktorými sa cyklisti zapoja, nie je limitovaný. Do záverečného žrebovania idú všetky fotky, ktoré boli uverejnené od prvého dňa tohtoročnej výzvy," priblížila špecialistka pre cykloturistiku v Banskobystrickom kraji Iveta Ceferová.