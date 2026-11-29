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Jesenná zbierka na charitu pomôže ľuďom v núdzi
Zbierka sa koná na Prvú adventnú nedeľu, v čase, keď sa kresťania pripravujú na Vianoce a viac si uvedomujú význam blízkosti, solidarity a pomoci druhým.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 29. novembra (TASR) - Jesenná zbierka na charitu, ktorá sa v nedeľu uskutoční v kostoloch na Slovensku, pomôže ľuďom v núdzi. V Spišskej diecéze bude jej výťažok určený na podporu sociálnych a zdravotníckych služieb, ktoré poskytuje Spišská katolícka charita (SpKCH) ľuďom v náročných životných situáciách. TASR o tom informovala SpKCH.
Zbierka sa koná na Prvú adventnú nedeľu, v čase, keď sa kresťania pripravujú na Vianoce a viac si uvedomujú význam blízkosti, solidarity a pomoci druhým. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu zabezpečovať starostlivosť o seniorov, chorých, ľudí v núdzi aj rodiny s deťmi, ktoré potrebujú podporu.
„Domov nie je len miesto. Je to blízkosť, ktorú môžeme darovať. Starí, chorí, osamelí, rodiny v núdzi. Nech pocítia, že ich charita podporuje, chráni, pomáha im a myslí na nich,“ pripomína spišský biskup František Trstenský a dodáva, že pomoc je aj prejavom záujmu, blízkosti a ochoty stáť pri človeku v náročnom období.
Zbierku možno podporiť osobne počas bohoslužieb v katolíckych kostoloch. Tí, ktorí chcú priamo podporiť aktivity SpKCH aj mimo nej, môžu poslať finančný dar na jej účet. Za každým príspevkom do zbierky sa môže skrývať konkrétna pomoc človeku, ktorý ju potrebuje. Finančné dary umožňujú SpKCH zabezpečovať základné životné potreby, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, opatrovateľské služby a ďalšie formy pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
„Finančné príspevky sú dôležitým predpokladom, aby charita mohla pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí. Vďaka štedrosti darcov môže pokračovať v službe tým, ktorí potrebujú oporu, starostlivosť a ľudskú blízkosť,“ upozorňuje charita. Jesenná zbierka je zároveň príležitosťou pripomenúť si, že pomoc nemusí byť veľká, aby mala význam. „Aj malý dar totiž môže prispieť k tomu, aby človek v núdzi nezostal sám, a aby rodina v ťažkom období našla potrebnú podporu,“ uzatvára SpKCH.
Zbierka sa koná na Prvú adventnú nedeľu, v čase, keď sa kresťania pripravujú na Vianoce a viac si uvedomujú význam blízkosti, solidarity a pomoci druhým. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu zabezpečovať starostlivosť o seniorov, chorých, ľudí v núdzi aj rodiny s deťmi, ktoré potrebujú podporu.
„Domov nie je len miesto. Je to blízkosť, ktorú môžeme darovať. Starí, chorí, osamelí, rodiny v núdzi. Nech pocítia, že ich charita podporuje, chráni, pomáha im a myslí na nich,“ pripomína spišský biskup František Trstenský a dodáva, že pomoc je aj prejavom záujmu, blízkosti a ochoty stáť pri človeku v náročnom období.
Zbierku možno podporiť osobne počas bohoslužieb v katolíckych kostoloch. Tí, ktorí chcú priamo podporiť aktivity SpKCH aj mimo nej, môžu poslať finančný dar na jej účet. Za každým príspevkom do zbierky sa môže skrývať konkrétna pomoc človeku, ktorý ju potrebuje. Finančné dary umožňujú SpKCH zabezpečovať základné životné potreby, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, opatrovateľské služby a ďalšie formy pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
„Finančné príspevky sú dôležitým predpokladom, aby charita mohla pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí. Vďaka štedrosti darcov môže pokračovať v službe tým, ktorí potrebujú oporu, starostlivosť a ľudskú blízkosť,“ upozorňuje charita. Jesenná zbierka je zároveň príležitosťou pripomenúť si, že pomoc nemusí byť veľká, aby mala význam. „Aj malý dar totiž môže prispieť k tomu, aby človek v núdzi nezostal sám, a aby rodina v ťažkom období našla potrebnú podporu,“ uzatvára SpKCH.