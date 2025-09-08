< sekcia Regióny
Jesenné grantové kolo programu Sadíme budúcnosť podporí 22 projektov
V programe Sadíme budúcnosť sa v tomto roku nachádza aj monitoring doteraz podporených výsadieb. Celkovo dohliada na dvesto lokalít.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. septembra (TASR) - Jesenné grantové kolo programu Sadíme budúcnosť, ktorý organizuje banskobystrická Nadácia Ekopolis, podporí 22 projektov. Vďaka dobrovoľníkom z celého Slovenska pribudnú nové stromoradia či komunitné a školské záhrady, alebo ovocné sady. TASR o tom informovala PR manažérka nadácie Lucia Hasbach.
Dodala, že podporu dostane napríklad obec Brdárka v Rožňavskom okrese, ktorá je známa svojou ovocinárskou tradíciou. Vysádzať a obnovovať budú ovocnú aleju tradičných ovocných druhov čerešní, sliviek a jabloní. V Zaježovej v okrese Zvolen vznikne edukačná aleja vzácnych druhov dubov a oskoruší. „V obci Markuška na východe Slovenska sa pustia už do druhej etapy výsadby obecného ovocného sadu pre deti z blízkej materskej školy," potvrdila. Sadiť budú aj Zoologickej záhrade v Bratislave či v Košiciach na Spojenej škole, kde si chcú školskú záhradu prispôsobiť na učenie vonku a podporiť miestnu biodiverzitu.
Programová manažérka programu Sadíme budúcnosť Martina Hromadová spomenula, že každoročne v programe vyhlasujú dve grantové kolá. „V aktuálnom, jesennom, sa do hodnotenia dostalo 72 žiadostí, z ktorých komisia odporučila 22 na uskutočnenie a ďalších päť zostalo v zásobníku na prípadnú podporu,“ poznamenala. Dobrovoľníci z občianskych združení, samospráv, škôl, ale aj neformálne občianske iniciatívy tak podľa nej opäť prispejú novou zeleňou do krajiny, ktorá je narušená.
Projektový manažér z Nadácie Ekopolis Milan Hronec doplnil, že zmyslom programu je sadiť stromy najmä tam, kde chýbajú: „Kde kedysi tvorili prirodzené prostredie, vplyvom ľudskej činnosti z rôznych dôvod však vymizli. Kľúčovým aspektom je však vždy starostlivosť o novovysadené stromy, preto náš program pri poskytovaní grantov zohľadňuje aj toto.“
V programe Sadíme budúcnosť sa v tomto roku nachádza aj monitoring doteraz podporených výsadieb. Celkovo dohliada na dvesto lokalít. „Vďaka nemu už teraz vieme, aké najčastejšie chyby sa dejú pri výsadbách, ale aj bezprostredne po nich i pri starostlivosti o vysadené stromy,“ reagoval Hronec. Podľa neho tak vedia reagovať už v aktuálnom kole a poskytnúť konkrétnu pomoc, rady a tipy pri výsadbe.
