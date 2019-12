Jesenné sčítavanie kamzíkov v Tatrách tento rok zmarilo počasie

Tatranská Lomnica 2. decembra (TASR) – Tohtoročné jesenné sčítavanie kamzíkov zmarilo počasie. Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP-u) uviedla, že aj napriek avizovanému zlepšeniu poveternostných podmienok situáciu zmenila hmla, ktorá znemožnila presne zmonitorovať stavy kamzičej populácie v niektorých lokalitách. „Na relevantné čísla si tak budeme musieť počkať do najbližšieho sčítania, ktoré sa už tradične uskutoční na jar,“ skonštatovala.



Prvý termín jesennej kamzičej inventúry, ktorý bol naplánovaný na koniec októbra, museli ŠL TANAP-u ako hlavný organizátor pravidelných kamzičích inventúr preložiť z dôvodu počasia. Z plánovaných dvoch novembrových dní tiež napokon ostal iba jeden, avšak ani ten nevyšiel. „Napriek priaznivej predpovedi skutočnosť bola iná. Hoci ráno vyzeralo nádejne, od určitej nadmorskej výšky bola viditeľnosť v niektorých lokalitách mizerná. Nakoniec sme sa dohodli, že konečné čísla nebudeme zverejňovať, pretože by boli veľmi skresľujúce,“ ozrejmil zoológ ŠL TANAP-u Jozef Hybler.



Najbližšie sčítavanie kamzičej zveri sa tak uskutoční na jar budúceho roka. Hybler upozornil, že aj napriek chýbajúcim presným číslam početnosti kamzíkov, prítomnosť lesníkov a ochranárov v teréne nebola zbytočná. „Už tradične sme spočítanie využili aj na zber vzoriek trusu kamzíkov či pozorovanie chránených druhov živočíchov. Zároveň sme si zmapovali stav a priechodnosť turistických chodníkov, keďže len dva dni predtým sa Tatrami prehnala menšia veterná smršť. Celkovo to teda hodnotíme pozitívne,“ dodáva zoológ.



Kamzíky na slovenskej a poľskej strane Tatier lesníci, pracovníci Správy TANAP-u a Správy Pieninského národného parku spoločne s kolegami z poľského Tatrzaňskiego Parku Narodowego i ďalšími dobrovoľníkmi, rátajú dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Zatiaľ maximum napočítali na jeseň 2018, keď do sčítacích hárkov zapísali dokopy 1431 jedincov.