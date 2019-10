Jesenné sviatky v Prievidzi doplnil i príležitostný trh na námestí

Prievidza 29. októbra (TASR) - Blížiace sa sviatky Pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých pripomína i tradičný príležitostný trh na Námestí slobody v Prievidzi. Potrvá tam do 1. novembra. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Na trhu si môžu záujemcovia zakúpiť sviečky, kahance, venčeky, živé i umelé kvety, ako aj iné predmety súvisiace so spomienkou na zosnulých," spresnil Ďureje. Trh môžu záujemcovia navštíviť denne od 8.00 h do 18.00 h.



"Návšteva cintorínov na tieto sviatky patrí u nás k tradičným prejavom úcty k zosnulým. Na Slovensku má úcta k zosnulým a návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržiava dodnes," priblížil hovorca mesta.



Z dôvodu zabezpečenia pokoja, verejného poriadku a dopravnej bezpečnosti bude podľa neho počas týchto sviatkov Mestská polícia v Prievidzi vykonávať zvýšenú hliadkovú činnosť na cintorínoch v meste.