Stovka dobrovoľníkov upratovala pod Chopkom

Demänovská Dolina 2. októbra (TASR) - Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku má za sebou jesenné upratovanie. S cieľom vyčistiť okolie turistických chodníkov a pomôcť s opravou poškodenej turistickej infraštruktúry sa na južnej i severnej strane Chopku stretli dobrovoľníci z Liptova, Horehronia i Humenného. TASR o tom informoval manažér komunikácie spoločnosti Tatry mountain resorts Marián Galajda.



"Na jubilejnom desiatom pokračovaní akcie Zelený Chopok sa v piatok (1. 10.) zúčastnila stovka dobrovoľníkov. Prešli trasu okolo Vrbického plesa, Lutonského chodník, ako aj chodník na rozhľadňu Ostredok," uviedol Galajda.



Dobrou správou je podľa neho to, že odpadkov tentoraz dobrovoľníci nazbierali o niečo menej ako po iné roky. "Keď to spočítame, doposiaľ sme na Zelenom Chopku privítali spolu viac ako 2000 dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli vyzbierať nielen stovky vriec odpadu, ale vysadiť aj viac ako 5000 stromčekov," doplnil.



Podujatie sa konalo opäť v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, ktorá ho podporila aj z prostriedkov dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. "Sme radi, že ľudia sa do Jasnej vracajú nielen za lyžovačkou či turistikou, ale aj pomôcť vtedy, keď je to potrebné. Tento projekt si preto zaslúži našu podporu," dodala manažérka komunikácie OOCR Katarína Šarafínová.