Jesenné upratovanie Trenčína bude v sobotu pokračovať

Trenčín 3. novembra (TASR) – Jesenné upratovanie Trenčína bude v sobotu (4. 11.) pokračovať predposledným dňom. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



Od 8.00 do 12.00 h umiestnia veľkoobjemové kontajnery na uliciach M. Turkovej, generála Goliana, Nábrežná, kpt. Nálepku a Holubyho námestí. Od 13.00 do 17.00 h na uliciach Pod čerešňami, Pádivého, Považská, Hodžova a Hurbanova.



"Jeden z veľkoobjemových kontajnerov slúži na odloženie biologicky rozložiteľného odpadu, druhý na uloženie iného odpadu s výnimkou drobného stavebného odpadu, ktorý je možné odovzdať v zberných dvoroch. Elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen," upozorňuje radnica.



Jesenné upratovanie organizuje mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen a v spolupráci s mestskou políciou a občanmi. Hádzať do veľkoobjemových kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je podľa mesta prísne zakázané. Pri porušení hrozí pokuta do 1500 eur.