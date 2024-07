Na centrum sociálnej starostlivosti získalo Jesenské vyše milióna eur

Jesenské 28. júla (TASR) - Obec Jesenské v okrese Rimavská Sobota plánuje výstavbu nového centra komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb. Na realizáciu projektu získala samospráva z plánu obnovy vyše 1,2 milióna eur, centrum by služby mohlo poskytovať aj pre obyvateľov okolitých obcí. Pre TASR to uviedol starosta obce Gabriel Mihályi.



Projekt centra sociálnej starostlivosti v Jesenskom je rozdelený na dve časti, prvá ráta so starostlivosťou o chorých dôchodcov, o ktorých by sa počas dňa starali opatrovateľky a iný personál. "Druhá časť zahŕňa denný stacionár, kde by dôchodcovia aktívne trávili čas a organizovali by sa tu pre nich rôzne programy," priblížil starosta.



V Jesenskom v rámci sociálnych služieb doposiaľ seniorom poskytovali rozvoz obedov, sociálny taxík či opatrovateľskú službu. Na zriadenie nového centra bude môcť obec z plánu obnovy čerpať dotáciu vo výške približne 1.238.600 eur. "Financie sú určené na výstavbu a vybavenie zariadenia. Nachádzať sa bude na veľkom pozemku v centrálnej časti obce, kde sme už vysadili aj približne 50 stromov," uviedol Mihályi.



O centrum komunitnej sociálnej starostlivosti a služieb bude podľa starostu v obci záujem, v Jesenskom podľa jeho slov funguje veľmi aktívna komunita dôchodcov. "Kapacitne tam bude asi 28 miest a približne desať miest pre ťažko zdravotne postihnutých," dodal Mihályi s tým, že vďaka projektu v obci pribudnú aj nové pracovné miesta. Samospráva v najbližších mesiacoch plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, centrum by malo byť hotové do jari 2026.