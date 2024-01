Obnova kultúrneho strediska v obci Jesenské by sa mala začať čoskoro

Jesenské 18. januára (TASR) - V obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota by sa už čoskoro mala začať rekonštrukcia budovy miestneho kultúrneho strediska. Na zníženie energetickej náročnosti multifunkčného objektu bude samospráva čerpať financie z plánu obnovy, práce by mali byť dokončené na jeseň. Pre TASR to uviedol starosta obce Gabriel Mihályi.



"Aktuálne sme pred odovzdávaním stanoviska, zmluvu s dodávateľom sme už podpísali. Ušetrili sme oproti pôvodnému rozpočtu viac ako 200.000 eur," priblížil Mihályi s tým, že projekt by mohol byť ukončený v jesenných mesiacoch. Rekonštrukciu objektu bude podľa zverejnenej zmluvy realizovať združenie spoločností Cason, Rekonstav a Goldreinplus, celková cena predstavuje 966.000 eur s DPH.



Samospráva v rámci projektu, na ktorý získala dotáciu z plánu obnovy, počíta s výmenou strechy, okien, dverí či kúrenia a kompletným zateplením budovy. Okrem estetickej hodnoty má rekonštrukcia kultúrneho strediska obci priniesť aj výraznú úsporu nákladov na energie. "Pripravujeme aj interiérovú časť, za vlastné náklady by sme chceli urobiť rekonštrukciu vo vnútri," uviedol starosta.



Kultúrne stredisko v Jesenskom sa nachádza v centre obce a slúži ako multifunkčný objekt. V tunajšej sále sa konajú konferencie, kultúrne akcie, divadelné predstavenia, svadby či iné podujatia, v administratívnej časti sídlia kancelárie, klub dôchodcov či knižnica. Celková výmera objektu predstavuje vyše 1000 štvorcových metrov. "Budova bola dokončená v roku 1963 a patrí medzi najväčšie objekty v okrese Rimavská Sobota, čo sa týka obcí," dodal Mihályi.