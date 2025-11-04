< sekcia Regióny
JESS: Cieľom nie je presadiť výstavbu veterných parkov za každú cenu
Pavliková poukázala na to, že JESS nie je investorom ani prevádzkovateľom veterných elektrární.
Autor TASR
Trnava 4. novembra (TASR) - Cieľom Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) nie je presadzovať výstavbu veterných parkov za každú cenu, ale pripraviť metodicky správny a spoločensky akceptovateľný rámec pre budúci rozvoj veternej energie. Vyplýva to zo stanoviska pološtátnej spoločnosti JESS, ktoré TASR poskytla špecialistka pre komunikáciu a vzdelávanie Marta Pavliková. Dotknuté samosprávy v okolí Hlohovca a v okrese Michalovce vyjadrili so zámermi predloženými touto spoločnosťou do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) nesúhlas.
Pavliková poukázala na to, že JESS nie je investorom ani prevádzkovateľom veterných elektrární. „Ak obce vyjadria negatívne stanovisko alebo pripomienky, budú tieto podnety riadne zapracované do procesu posudzovania EIA. Práve EIA je nástrojom, ktorý umožňuje zohľadniť environmentálne aj spoločenské aspekty projektu. Cieľom nie je presadzovať výstavbu za každú cenu, ale pripraviť metodicky správny a spoločensky akceptovateľný rámec pre budúci rozvoj veternej energie. Ak sa preukáže, že niektoré časti územia nie sú vhodné, budú z posudzovania vylúčené,“ priblížila.
Podčiarkla, že spoločnosť JESS je subjektom povereným vypracovaním metodiky pre rozvoj veternej energetiky na Slovensku a prípravou dvoch pilotných akceleračných zón na základe uznesenia vlády a poverenia Ministerstva hospodárstva SR z 31. augusta 2023 a v súlade s úlohami v rámci plánu obnovy. „JESS postupuje v súlade s vykonávaním daných úloh len v rámci stanovených kompetencií – zabezpečuje odborné a analytické podklady, proces EIA a komunikáciu s obcami súvisiacu s daným procesom, ale nie je investorom ani budúcim prevádzkovateľom veterných elektrární,“ dodala.
Projekt sa nachádza len v prípravnej fáze, ktorej hlavnou časťou je proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie. „Ide o zákonom stanovený nástroj na hodnotenie environmentálnych a zdravotných vplyvov plánovaných činností. V tejto fáze teda nejde o realizáciu, ale o zhromažďovanie odborných podkladov a pripomienok verejnosti a dotknutých subjektov. Cieľom nie je schváliť alebo zamietnuť projekt, ale objektívne vyhodnotiť možné riziká a prínosy a zároveň umožniť verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu,“ zdôraznila.
O ďalšom postupe pri realizácii veterných elektrární v akceleračných zónach podľa jej slov rozhodnú príslušné ministerstvá na základe komplexného posúdenia viacerých faktorov, ktoré bude potrebné vyhodnotiť v ďalších fázach projektu. Doplnila, že zo strany spoločnosti boli všetkým dotknutým obciam hneď po zverejnení zámerov rozoslané listy s informáciou o zaradení časti územia do pripravovanej akceleračnej zóny pre veterné parky a o podaní zámeru EIA. „Naša spoločnosť bude v danej veci naďalej komunikovať so zástupcami obcí o všetkých potrebných skutočnostiach a nadväzujúcich krokoch,“ dodala s tým, že spoločnosť už uskutočnila so starostami dotknutých obcí pracovné stretnutie, kde bol predstavený projekt a zodpovedané aktuálne otázky samospráv.
Zámer s názvom Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Západ hovorí o výstavbe maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov (MW) vo viacerých katastrálnych územiach obcí v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. V oblasti okresu Michalovce by sa mohla výstavba týkať podľa predloženého zámeru s názvom Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Východ až 45 turbín s celkovým výkonom približne 315 MW. Dotknuté samosprávy podpísali na utorkovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s výstavbou veterných elektrární.
Pavliková poukázala na to, že JESS nie je investorom ani prevádzkovateľom veterných elektrární. „Ak obce vyjadria negatívne stanovisko alebo pripomienky, budú tieto podnety riadne zapracované do procesu posudzovania EIA. Práve EIA je nástrojom, ktorý umožňuje zohľadniť environmentálne aj spoločenské aspekty projektu. Cieľom nie je presadzovať výstavbu za každú cenu, ale pripraviť metodicky správny a spoločensky akceptovateľný rámec pre budúci rozvoj veternej energie. Ak sa preukáže, že niektoré časti územia nie sú vhodné, budú z posudzovania vylúčené,“ priblížila.
Podčiarkla, že spoločnosť JESS je subjektom povereným vypracovaním metodiky pre rozvoj veternej energetiky na Slovensku a prípravou dvoch pilotných akceleračných zón na základe uznesenia vlády a poverenia Ministerstva hospodárstva SR z 31. augusta 2023 a v súlade s úlohami v rámci plánu obnovy. „JESS postupuje v súlade s vykonávaním daných úloh len v rámci stanovených kompetencií – zabezpečuje odborné a analytické podklady, proces EIA a komunikáciu s obcami súvisiacu s daným procesom, ale nie je investorom ani budúcim prevádzkovateľom veterných elektrární,“ dodala.
Projekt sa nachádza len v prípravnej fáze, ktorej hlavnou časťou je proces posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie. „Ide o zákonom stanovený nástroj na hodnotenie environmentálnych a zdravotných vplyvov plánovaných činností. V tejto fáze teda nejde o realizáciu, ale o zhromažďovanie odborných podkladov a pripomienok verejnosti a dotknutých subjektov. Cieľom nie je schváliť alebo zamietnuť projekt, ale objektívne vyhodnotiť možné riziká a prínosy a zároveň umožniť verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu,“ zdôraznila.
O ďalšom postupe pri realizácii veterných elektrární v akceleračných zónach podľa jej slov rozhodnú príslušné ministerstvá na základe komplexného posúdenia viacerých faktorov, ktoré bude potrebné vyhodnotiť v ďalších fázach projektu. Doplnila, že zo strany spoločnosti boli všetkým dotknutým obciam hneď po zverejnení zámerov rozoslané listy s informáciou o zaradení časti územia do pripravovanej akceleračnej zóny pre veterné parky a o podaní zámeru EIA. „Naša spoločnosť bude v danej veci naďalej komunikovať so zástupcami obcí o všetkých potrebných skutočnostiach a nadväzujúcich krokoch,“ dodala s tým, že spoločnosť už uskutočnila so starostami dotknutých obcí pracovné stretnutie, kde bol predstavený projekt a zodpovedané aktuálne otázky samospráv.
Zámer s názvom Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Západ hovorí o výstavbe maximálne 69 samostatných veterných elektrární s celkovým výkonom približne 430 megawattov (MW) vo viacerých katastrálnych územiach obcí v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta. V oblasti okresu Michalovce by sa mohla výstavba týkať podľa predloženého zámeru s názvom Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Východ až 45 turbín s celkovým výkonom približne 315 MW. Dotknuté samosprávy podpísali na utorkovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s výstavbou veterných elektrární.