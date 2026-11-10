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Jesseniovu lekársku fakultu v Martine naďalej povedie Andrea Čalkovská
Po vyhlásení výsledkov poďakovala za prejavenú dôveru svojim navrhovateľom aj členom volebného zhromaždenia.
Autor TASR
Martin 10. novembra (TASR) - Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) naďalej povedie Andrea Čalkovská. V utorkových voľbách kandidáta na funkciu dekana fakulty získala už v prvom kole 37 hlasov, čím bola zvolená za dekanku JLF UK na funkčné obdobie od 1. februára 2027 do 31. januára 2031. TASR o tom informovala PR manažérka fakulty Zuzana Marčeková.
Do utorkových volieb kandidáta na funkciu dekana fakulty bol doručený návrh na jedného kandidáta, a to práve na Andreu Čalkovskú. „Verejné volebné zhromaždenie sa konalo v Aula Magna JLF UK. Kandidátka na funkciu dekanky predstavila členom volebného zhromaždenia svoje programové tézy, na ktorých prezentáciu mala vyhradených 20 minút. Po jej vystúpení nasledovala diskusia a následne tajná voľba,“ priblížila Marčeková.
Čalkovská zaradila medzi hlavné ciele svojho programu poskytovanie moderného a kvalitného vzdelávania vo všetkých študijných programoch, posilňovanie postavenia fakulty vo výskumnom priestore, rozvoj domácich i medzinárodných partnerstiev, budovanie fakulty ako stabilného zamestnávateľa a atraktívneho miesta pre štúdium, ako aj zvyšovanie jej viditeľnosti v spoločnosti a v medzinárodnom akademickom prostredí. Kandidátka zároveň zdôraznila význam podpory záujmu študentov a zamestnancov o aktuálne spoločenské témy a dianie, pričom predstavila aj spôsoby jeho dosiahnutia.
„Každý deň ma fascinuje, že zamestnanci a študenti sa stále dokážu nadchnúť pre množstvo vecí a v tomto svete plnom deštrukcie budovať náš vlastný mikrosvet - Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského. Aj preto mám záujem pokračovať a robiť to, čo mi dáva zmysel,“ uviedla Čalkovská.
Po vyhlásení výsledkov poďakovala za prejavenú dôveru svojim navrhovateľom aj členom volebného zhromaždenia. „Takýto jednoznačný výsledok hlasovania ma veľmi pozitívne prekvapil a potešil. Vnímam ho ako veľký záväzok na nasledujúce roky, ktorý budem napĺňať s maximálnym nasadením a zároveň s úctou k dôvere, ktorú ste mi prejavili,“ dodala dekanka.
Do utorkových volieb kandidáta na funkciu dekana fakulty bol doručený návrh na jedného kandidáta, a to práve na Andreu Čalkovskú. „Verejné volebné zhromaždenie sa konalo v Aula Magna JLF UK. Kandidátka na funkciu dekanky predstavila členom volebného zhromaždenia svoje programové tézy, na ktorých prezentáciu mala vyhradených 20 minút. Po jej vystúpení nasledovala diskusia a následne tajná voľba,“ priblížila Marčeková.
Čalkovská zaradila medzi hlavné ciele svojho programu poskytovanie moderného a kvalitného vzdelávania vo všetkých študijných programoch, posilňovanie postavenia fakulty vo výskumnom priestore, rozvoj domácich i medzinárodných partnerstiev, budovanie fakulty ako stabilného zamestnávateľa a atraktívneho miesta pre štúdium, ako aj zvyšovanie jej viditeľnosti v spoločnosti a v medzinárodnom akademickom prostredí. Kandidátka zároveň zdôraznila význam podpory záujmu študentov a zamestnancov o aktuálne spoločenské témy a dianie, pričom predstavila aj spôsoby jeho dosiahnutia.
„Každý deň ma fascinuje, že zamestnanci a študenti sa stále dokážu nadchnúť pre množstvo vecí a v tomto svete plnom deštrukcie budovať náš vlastný mikrosvet - Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského. Aj preto mám záujem pokračovať a robiť to, čo mi dáva zmysel,“ uviedla Čalkovská.
Po vyhlásení výsledkov poďakovala za prejavenú dôveru svojim navrhovateľom aj členom volebného zhromaždenia. „Takýto jednoznačný výsledok hlasovania ma veľmi pozitívne prekvapil a potešil. Vnímam ho ako veľký záväzok na nasledujúce roky, ktorý budem napĺňať s maximálnym nasadením a zároveň s úctou k dôvere, ktorú ste mi prejavili,“ dodala dekanka.