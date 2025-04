Ježiša Krista na Živej krížovej ceste stvárnil gréckokatolícky kňaz

Prešov 18. apríla (TASR) - Stovky veriacich na Veľký piatok opäť smerovali do centra Prešova, aby boli po 15. raz súčasťou Živej krížovej cesty. Kňaz a spoluautor tradičného podujatia Peter Gombita pre TASR uviedol, že Ježiša Krista tento rok stvárnil gréckokatolícky farár Vladislav Marčák. Jednu z mnohých ďalších postáv zahral aj niekdajší bezdomovec zo združenia Oáza - nádej pre nový život.



„Krížová cesta je taká modlitba, nová evanjelizácia inou formou, aby sme viac pocítili prítomnosť Boha medzi nami. Cieľom je, aby si každý uvedomil, že ten príbeh je starý 2000 rokov a stále pokračuje, pretože je v nás. Snažíme sa ho napodobniť, ako to asi mohlo byť a ako to asi ľudia vtedy zažívali. Nie je to len nejaké predstavenie, nie je to o hereckých výkonoch, je to skutočne príbeh Boha a človeka. Vždy pri tom cítim takú atmosféru, energiu, silu lásky a tichej radosti,“ podotkol Gombita.



Podujatie je príležitosťou na spoločné veľkopiatkové stíšenie sa, zamyslenie a duchovné prežitie Kristovho utrpenia. V minulosti sa konalo napríklad aj vo Svidníku, vo Vranove nad Topľou či v Spišskom Podhradí.



Živá krížová cesta sa začala na pešej zóne pred budovou mestského úradu, pokračovala cez Hlavnú ulicu a po Ulici hurbanistov až do Záhrady umenia. Na jej príprave a realizácii sa podieľali dobrovoľníci z farnosti Prešov - Nižná Šebastová, neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život, Park kultúry a oddychu a mesto Prešov. Príbeh ukrižovania stvárnilo podľa Gombitu viac ako 50 dobrovoľníkov z radov veriacich.