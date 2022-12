J.Ferenčák kritizuje rozhodnutie poslancov, podľa nich výrokmi zavádza

Kežmarok 17. decembra (TASR) - Primátor Kežmarku Ján Ferenčák kritizuje rozhodnutie časti poslancov pri hlasovaní o zmenách v daniach a poplatkoch a tvrdí, že bude mať negatívny dopad na každodenný život občanov. Výpadok financií v mestskej kase spôsobený stredajším (14. 12.) neschválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN) má za následok, že mesto vstupuje do rozpočtového provizória. Poslanci považujú vyjadrenia primátora za zavádzajúce.



"Odmietam zvyšovanie poplatkov z oblastí sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva. Vyzval som predkladateľov pozmeňujúceho návrhu v daniach a poplatkoch Tomáša Šimoňáka a Pavla Fejerčáka, aby povedali, odkiaľ má mesto tieto chýbajúce zdroje vykryť, no odpoveď som na mestskom zastupiteľstve (MsZ) nedostal," uviedol Ferenčák na sociálnej sieti s tým, že rok 2023 bude pre Kežmarok v znamení prípravy projektov a dokončenia investícií, ktorými by sa zdokonalila zdravotná starostlivosť, komunikácie či bývanie. "Pôjde o prípravné obdobie na spustenie výziev, pri ktorých budeme hľadať externé zdroje na ďalší rozvoj. Vyzývam preto poslancov, aby taktiež hľadali spôsoby, ako naše mesto ďalej rozvíjať," zdôraznil primátor.



Jeden z poslancov Tomáš Šimoňák nesúhlasil so zvyšovaním dane z nehnuteľnosti. Po zverejnení sporného VZN odoslal radnici pripomienku, v ktorej upozornil, že obyvatelia budú v najbližšom období zaťažení zdražovaním energií či potravín. "Vo vyhodnotení pripomienky bolo uvedené, že sa jej nevyhovuje, lebo chýbajúce zdroje sú spôsobené krátením podielových daní, nárastom cien energií a infláciou. Mesto pritom v navrhovanom rozpočte rátalo s vyšším príjmom z podielových daní a zároveň malo vysúťažené ceny energií do konca roka 2023," objasnil Šimoňák.



Dodal, že pripravili pozmeňovací návrh a súčasne aj úpravu rozpočtu, kde chýbajúcu sumu našli. Návrh daní a poplatkov bol podľa neho nespravodlivý, niekde bolo zvýšenie o 10 percent, inde o 28 percent, niektoré položky sa nezvyšovali vôbec. "Ešte pred dvoma mesiacmi vedenie deklarovalo, že nie sú žiadne problémy a mesto je vo vynikajúcej kondícii. Zrazu to nie je pravda, mesto ma finančné problémy a ťarchu prenáša na ľudí," upozornil Šimoňák a dodal, že ich cieľom nebolo priviesť mesto do rozpočtového provizória. Tvrdí tiež, že s koaličnými poslancami mali dohodu, napokon však hlasovali inak.



Mesto môže v provizóriu mesačne čerpať 1/12 minuloročného rozpočtu bez rozpočtových zmien.