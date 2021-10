Na festivale Ji.hlava budú môcť diváci vidieť takmer tristo filmov

Bratislava 18. októbra (TASR) - Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava (26. - 31. 10.) ponúkne takmer tristo filmov v 19 súťažných a nesúťažných sekciách. Návštevníci sa môžu tešiť na portrét posledného prezidenta ZSSR, prehliadku rumunského experimentu z čias komunizmu, retrospektívy americkej mysliteľky, spisovateľky a aktivistky za ľudské práva Susan Sontagovej a slovensko-českého etnografa a filmára Karola Plicku. V programe figurujú aj na nové počiny slovenských dokumentaristiek. Informovali o tom organizátori festivalu v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave.



Veľký slovenský zásah do tohtoročnej Ji.hlavy predstavuje podľa programovej manažérky festivalu Adriany Belešovej rozsiahla retrospektíva Karola Plicku uvádzaná v rámci sekcie Průhledná bytost. Ponúkne 15 diel vrátane slávneho filmu Zem spieva (1933). Plickove filmy sa budú premietať z klasického 35-milimetrového kinofilmu. "Výber predstavuje jedinečnú prehliadku antropologického dokumentu, ktorý vznikal v prvej polovici 20. storočia za veľmi nepriaznivých finančných podmienok," hovorí Belešová k retrospektíve, na ktorej festival spolupracoval s Národným archívom Slovenského filmového ústavu a českým Národným filmovým archívom. Diváci tak uvidia snímky, ktoré neboli premietané verejnosti minimálne polstoročie.



V hlavnej súťaži Opus Bonum je medzi 15 vybranými filmami z celého sveta aj nový slovenský dokument Čiary Barbory Sliepkovej, ktorého až neorealisticky štylizované zábery ukazujú každodenný ruch súčasnej Bratislavy. Ako ďalej povedal pre TASR René Kubášek, zástupca festivalu, dve česko-slovenské koprodukcie figurujú v súťažnej sekcii Česká radost, zameranej na nový český dokument. V premiére uvedie novinku režisérky Zuzany Piussi Očista, v ktorej ukazuje, ako funguje slovenské súdnictvo a politika, spojovaná s korupciou, násilím i vraždami. Slovensko reprezentuje na tohtoročnej Ji.hlave aj dokumentaristka Vera Lacková so snímkou Ako som sa stala partizánkou, v ktorom približuje osud svojho prastarého otca, rómskeho partizána. Slovensko bude mať zastúpenie aj v nesúťažnej sekcii Souhvězdí, ktorá uvedie film The Sailor od Lucie Kašovej.



Svedectvo je názov súťažnej sekcie, ktorá sleduje aktuálne dianie vo svete, premietne 18 filmov a medzi nimi aj dokument Gorbačov. Raj. Portrét duchovného otca perestrojky a glasnosti do Jihlavy privezie ruský režisér Vitalij Manskij. "Dlhodobo sa pozná s Michailom Gorbačovom, tým aj získal prístup do jeho osobného súkromného sveta, sveta 90-ročného starca, ktorý žije sám, konfrontuje ho zo zásadnými otázkami života a jeho úlohy vo svetovej politike. Ten film má rozmery až antickej tragédie, je to celkom smutný, ale veľmi silný príbeh," uzavrel Kubášek.