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JLF UK úspešne uzatvorila projekt Bioford zameraný na biobankovanie
Šesť rokov trvajúci projekt okrem samotnej výstavby biobanky významne prispel k rozvoju medzinárodnej spolupráce a k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Martin 7. júna (TASR) - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) so svojimi partnermi úspešne ukončila projekt Bioford zameraný na systémové biobankovanie. Záverečné celoslovenské stretnutie konzorcia projektu sa konalo tento týždeň v priestoroch martinskej Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingu JLF UK.
Šesť rokov trvajúci projekt okrem samotnej výstavby biobanky významne prispel k rozvoju medzinárodnej spolupráce a k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. „Výsledkom sú pokroky v oblastiach, ako sú cielená diagnostika, personalizovaná medicína či efektívne preventívne opatrenia,“ uviedla riaditeľka biobanky Zuzana Danková.
Biobankovanie podľa jej slov predstavuje dôležitý základ pre akýkoľvek klinický výskum. „Ak máme kvalitné vzorky, máme kvalitné výsledky výskumu, a tým vieme urýchliť poznanie rôznych chorôb, priniesť nové možnosti diagnostiky, personalizovanú terapiu podľa potrieb pacientov či nové liečivá, čo prináša obrovský benefit pre celú populáciu,“ vysvetlila Danková.
Biobanka JLF UK je podľa nej excelentným pracoviskom národného charakteru, porovnateľným s mnohými zahraničnými biobankami. „V technológii a automatizácii sme na tom dokonca lepšie. Celkovo dokážeme uchovávať sedem miliónov rôznych vzoriek,“ podotkla Danková. Doplnila, že pracovisko sa aktuálne zameriava na systematické napĺňanie depozitárov. Vzorky zbiera napríklad aj z celoslovenského skríningu či zo systémovej spolupráce s Univerzitnou nemocnicou Martin.
Na realizácii projektu Bioford participovalo popri JLF UK aj ďalších šesť slovenských partnerov. Projekt Bioford bol spolufinancovaný Európskou úniou, pričom jeho celkové náklady dosiahli približne 18 miliónov eur.
Šesť rokov trvajúci projekt okrem samotnej výstavby biobanky významne prispel k rozvoju medzinárodnej spolupráce a k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. „Výsledkom sú pokroky v oblastiach, ako sú cielená diagnostika, personalizovaná medicína či efektívne preventívne opatrenia,“ uviedla riaditeľka biobanky Zuzana Danková.
Biobankovanie podľa jej slov predstavuje dôležitý základ pre akýkoľvek klinický výskum. „Ak máme kvalitné vzorky, máme kvalitné výsledky výskumu, a tým vieme urýchliť poznanie rôznych chorôb, priniesť nové možnosti diagnostiky, personalizovanú terapiu podľa potrieb pacientov či nové liečivá, čo prináša obrovský benefit pre celú populáciu,“ vysvetlila Danková.
Biobanka JLF UK je podľa nej excelentným pracoviskom národného charakteru, porovnateľným s mnohými zahraničnými biobankami. „V technológii a automatizácii sme na tom dokonca lepšie. Celkovo dokážeme uchovávať sedem miliónov rôznych vzoriek,“ podotkla Danková. Doplnila, že pracovisko sa aktuálne zameriava na systematické napĺňanie depozitárov. Vzorky zbiera napríklad aj z celoslovenského skríningu či zo systémovej spolupráce s Univerzitnou nemocnicou Martin.
Na realizácii projektu Bioford participovalo popri JLF UK aj ďalších šesť slovenských partnerov. Projekt Bioford bol spolufinancovaný Európskou úniou, pričom jeho celkové náklady dosiahli približne 18 miliónov eur.