Jódové tablety budú v Trnave od pondelka vydávať už iba na radnici

Trnava 28. augusta (TASR) – Mesto Trnava očakávalo vyššie tempo, než akým si chodia Trnavčania na výdajné miesta po nové balenia jódových tabliet, slúžiacich ako profylaxia v prípade jadrovej havárie. Za prvé dva týždne od spustenia výdaja si do piatka (26. 8.) vyzdvihli pre seba a svojich rodinných príslušníkov okolo 16.000 balení. Väčší záujem ako jednotlivci majú o profylaktiká záujem inštitúcie. Pre TASR to uviedol Peter Bestvina z referátu komunikácie trnavskej radnice.



Výdaj sa začal 15. augusta, Trnava zaobstarala celkovo 76.500 balení. Mesto tentoraz v úvode zvolilo model decentralizovaného výdaja, namiesto jedného miesta v centre Trnavy ustanovilo šesť výdajných bodov v jednotlivých štvrtiach. Tam smerovalo podľa Bestvinu spolu 24.500 balení. V prvý týždeň vydali pracovníci 14.400 balení. "Odber sa v tomto týždni výrazne spomalil, očakávali sme väčší záujem," konštatoval Bestvina. Najviac sa o výmenu podľa jeho slov zaujímali obyvatelia nad 50 rokov, naopak, tridsiatnici nemali záujem takmer žiadny. Zanedbateľný bol aj výber dávok pre deti. "Záujem však majú fabriky, hotely, školy, sociálne zariadenia," doplnil.



Od pondelka 29. augusta do 21. októbra sa výdaj presúva už iba na radnicu.



Jódové tabletky sú určené výhradne na použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne a užívajú sa iba na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Tablety môžu zabrániť poškodeniu štítnej žľazy rádioaktívnym jódom, ktorý sa pri žiarení uvoľňuje. Pri použití sa žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom z tablety, a tým sa zabráni príjmu rádioaktívneho z kontaminovaného vzduchu, vody alebo potravy.



Výmena profylaktík sa robí každých päť rokov, celkovo sa v dvadsaťkilometrovom okruhu pod atómovými elektrárňami Jaslovské Bohunice a tiež Mochovce dotkne zhruba 224 sídiel so 695.000 občanmi. Distribúciu koordinuje Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, zabezpečujú ju samosprávy. Realizuje sa aj v iných štátoch Európy.