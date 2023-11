Jovice získali na dobudovanie kanalizácie viac ako 1,2 milióna eur

Jovice 29. novembra (TASR) - Obec Jovice v okrese Rožňava získala na dobudovanie ďalšej etapy kanalizácie približne 1.260.000 eur. S pomocou dotácie z Environmentálneho fondu tak môže zavŕšiť realizáciu takmer dve desaťročia trvajúceho projektu. Pre TASR to uviedla starostka obce Ildikó Lukacsová.



"Obec sa uchádza o dotácie na vybudovanie kanalizácie od roku 2003. Začali sme s projektom pre našu obec, medzitým bol rozšírený na tri obce Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka a Lipovník," priblížila starostka. Ako dodala, za uplynulé dve desaťročia sa z dotácií v Joviciach podarilo vybudovať čistiareň odpadových vôd i časť kanalizácie.



V obci Jovice je na kanalizáciu v súčasnosti napojených približne 40 percent domov, dotáciu viac ako 1,2 milióna eur chce obec použiť na dobudovanie pôvodného projektu. Ako vyplýva zo súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu, malo by ísť o viac ako 1800 metrov kanalizácie s vyše 100 prípojkami. "Realizáciu by sme chceli začať na budúci rok. Na vybudovanie kanalizácie máme čas do novembra 2026," dodala Lukacsová.