Jozef Lupták vystúpi v Liptovskom Mikuláši

Bratislava 1. augusta (TASR) – Etablovaný violončelista a zakladateľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták a jeho priatelia sa živému publiku predstavia v rámci série koncertov JL turné v Liptovskom Mikuláši. V Synagóge 4. augusta uvedie projekt Chasidské piesne. TASR o tom informoval tím Konvergencie.



Je to mimoriadne komunikatívny a zároveň inovatívny projekt chasidskej hudby, ktorý prináša hudbu, ktorá stáročia vznikala v našom regióne, od Poľska, cez Slovensko, Ukrajinu až po Maďarsko a Rumunsko v novom, umelecky hodnotnom spracovaní. Úspešný projekt bratislavského rabína Barucha Myersa a popredných slovenských koncertných umelcov, huslistu Miloša Valenta, akordeonistu Borisa Lenka a iniciátora projektu a violončelistu Jozefa Luptáka Chasidské piesne vznikol v roku 2008. O deväť rokov neskôr naňho nadviazal projekt More Chassidic Songs (Viac chasidských piesní). Odvtedy zaznel na viacerých významných podujatiach a festivaloch na Slovensku, ale tiež v Česku, v Taliansku, vo Švajčiarsku. Oba vyšli aj na rovnomenných CD nosičoch. Okrem chasidskej hudby na koncerte zaznie aj Suita č. 4 pre sólové violončelo od Johanna Sebastiana Bacha v interpretácii Jozefa Luptáka.







„Keď som premýšľal, kde by som rád hral v rámci môjho turné, Synagóga v Liptovskom Mikuláši bola jednou z prvých volieb. Je to fascinujúce miesto, kam netradičné spojenie Bachovej hudby spolu so židovskými melódiami chasidov v našom spracovaní Chasidských piesní úplne patrí. Okrem toho, Liptov mi je veľmi blízky aj osobne, chodíme sem s rodinou dlhé roky, máme tu svoje miesto,“ uviedol pre médiá protagonista projektu Jozef Lupták.