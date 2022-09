Jozef Švagerko kandidovať na post primátora Popradu nebude

Poprad 9. septembra (TASR) - Jozef Švagerko napokon kandidovať na post primátora Popradu v jesenných komunálnych voľbách nebude. Potvrdil to pre TASR s tým, že keď zaregistroval, akú podporu má terajší primátor Anton Danko, rozhodol sa sústrediť energiu do kandidatúry za poslanca mesta a Vyššieho územného celku Prešov. Švagerko pritom oficiálne oznámil svoj zámer kandidovať začiatkom júna, keď aj začal so zberom podpisov.



"Ide mi o prácu, nielen o funkcie a reči o tom, že sa idem vzdať v prospech niekoho, skončili. Či niekoho verejne podporím, to neviem, žiadnu ponuku som nedostal a ani o ňu nestojím," uviedol Švagerko s tým, že nemá záujem ani o post viceprimátora, ak mu ho niekto po voľbách ponúkne.



Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie na Mestskom úrade v Poprade Martina Bednarčíková TASR potvrdila, že počet kandidátov, ktorí podali kandidátnu listinu pre voľby primátora mesta Poprad, je celkovo šesť. Oficiálne svoj zámer kandidovať okrem súčasného primátora Antona Danka médiám ohlásil aj záchranár František Majerský, ktorého vo voľbách podporila koalícia KDH, PS, STANK a SaS. Kandiduje aj Angela Františková a s podporou koalície OĽANO, NOVA a Zmena zdola tiež aktivista a podnikateľ Ján Ondrišík.