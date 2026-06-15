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Jozef Viskupič ohlásil kandidatúru na post predsedu Trnavského kraja
Predstavil priority na ďalšie obdobie, medzi ktoré patria nové zdravotnícke centrá, rozvoj sociálnych služieb, výstavba novej knižnice či rozvoj cyklotrás v regióne.
Autor TASR
Trnava 15. júna (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič v pondelok na tlačovom brífingu v Trnave oficiálne ohlásil opätovnú kandidatúru na tento post v tohtoročných voľbách. Získal podporu viacerých politických strán, hnutí, inštitúcií a organizácií.
„Kandidujem na post trnavského župana s pokorou voči tomu, čo sa podarilo, a s rešpektom a plánmi, čo nás čaká ďalej. A myslím si, že môžem deklarovať, že máme ako tím obrovskú energiu pokračovať ďalej a pracovať pre obyvateľky a obyvateľov nášho kraja,“ uviedol.
Predstavil priority na ďalšie obdobie, medzi ktoré patria nové zdravotnícke centrá, rozvoj sociálnych služieb, výstavba novej knižnice či rozvoj cyklotrás v regióne. Rovnako avizoval pokračovanie v projektoch v oblasti školstva, vedy a zdravotníctva.
Podporu Viskupičovi vyjadrili predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, predseda strany Demokrati Jaroslav Naď, podpredsedníčka Hnutia Slovensko Erika Jurinová, podpredseda strany Sloboda a Solidarita Juraj Droba a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas. Zo zástupcov politických subjektov kandidatúru podporili aj Zsolt Simon z Maďarského fóra a Ondrej Dostál z Občianskej konzervatívnej strany. Podporili ho aj viaceré osobnosti verejného života, primátori, starostovia, poslanci, riaditelia inštitúcií a zástupcovia rôznych organizácií v TTSK. K podpore sa pripojil aj zástupca kultúrnej obce Jozef Vajda.
„Kandidujem na post trnavského župana s pokorou voči tomu, čo sa podarilo, a s rešpektom a plánmi, čo nás čaká ďalej. A myslím si, že môžem deklarovať, že máme ako tím obrovskú energiu pokračovať ďalej a pracovať pre obyvateľky a obyvateľov nášho kraja,“ uviedol.
Predstavil priority na ďalšie obdobie, medzi ktoré patria nové zdravotnícke centrá, rozvoj sociálnych služieb, výstavba novej knižnice či rozvoj cyklotrás v regióne. Rovnako avizoval pokračovanie v projektoch v oblasti školstva, vedy a zdravotníctva.
Podporu Viskupičovi vyjadrili predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, predseda strany Demokrati Jaroslav Naď, podpredsedníčka Hnutia Slovensko Erika Jurinová, podpredseda strany Sloboda a Solidarita Juraj Droba a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas. Zo zástupcov politických subjektov kandidatúru podporili aj Zsolt Simon z Maďarského fóra a Ondrej Dostál z Občianskej konzervatívnej strany. Podporili ho aj viaceré osobnosti verejného života, primátori, starostovia, poslanci, riaditelia inštitúcií a zástupcovia rôznych organizácií v TTSK. K podpore sa pripojil aj zástupca kultúrnej obce Jozef Vajda.