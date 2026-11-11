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VIDEO: Jozef Viskupič po tretí raz zložil sľub
V októbrových voľbách získal dôveru vyše 103.000 obyvateľov kraja.
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vstúpil do nového volebného obdobia na roky 2026 až 2030. Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave v stredu zložil sľub predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý sa tretíkrát ujal funkcie. Sľub zložili aj prítomní novozvolení poslanci. Zastupiteľstvo zároveň zvolilo päť podpredsedov kraja.
„Silný mandát nevnímam ako dôvod uzatvárať sa pred ostatnými. Práve naopak. Je to záväzok hľadať čo najširšiu spoluprácu. Dobrý návrh neprestáva byť dobrým len preto, že s ním prišiel poslanec z iného politického klubu. Verím, že dokážeme vytvoriť silný tím a pôjdeme naplno ďalej pre Trnavský kraj,“ uviedol Viskupič pre TASR.
V októbrových voľbách získal dôveru vyše 103.000 obyvateľov kraja. Vo svojom inauguračnom príhovore deklaroval záujem spolupracovať so všetkými poslaneckými klubmi a zastupovať obyvateľov bez ohľadu na ich politické preferencie, okres či jazyk.
Medzi priority nového volebného obdobia zaradil dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, kvalitné stredné školstvo, rozvoj špecializovaných sociálnych služieb, opravy ciest a mostov či rozvoj verejnej dopravy. Zdôraznil tiež potrebu spravodlivého rozvoja všetkých siedmich okresov kraja. Osobitne sa venoval pripravovanej výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
Zastupiteľstvo na návrh Viskupiča zvolilo päť podpredsedov s rozdelenými kompetenciami. Prvým podpredsedom sa stal Patrik Voltmann, ktorý bude zodpovedať za dopravu a šport. József Berényi bude zastrešovať infraštruktúru a funkciu bude vykonávať ako dlhodobo uvoľnený podpredseda. Zuzana Bošnáková bude mať na starosti sociálne veci, Miroslav Jaššo zdravotníctvo a Martin Džačovský regionálny rozvoj a cestovný ruch. Viskupič si vo svojej priamej pôsobnosti ponechá školstvo a kultúru.
Poslanci zároveň zriadili a obsadili mandátovú komisiu a komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sú potrebné na fungovanie zastupiteľstva na začiatku volebného obdobia. Nové zastupiteľstvo má 42 poslancov, čo je o dvoch viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Mandát obhájilo 25 doterajších poslancov, ďalších 17 je nových. Medzi zvolenými je deväť žien.
Čestným hosťom slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia bol predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Martin Venhart. Vo svojom príhovore sa venoval potrebe dlhodobého strategického plánovania, ktoré presahuje jednotlivé volebné obdobia. SAV pod jeho vedením pripravila dokument Vízia Slovensko 2040, na ktorom sa prostredníctvom združenia SK8 podieľal aj Trnavský samosprávny kraj.
Najbližšie riadne zasadnutie krajského zastupiteľstva je naplánované na 16. decembra. Jeho hlavnou témou bude rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na nasledujúci rok. Poslanci sa budú zaoberať aj zriadením Rady TTSK a ďalších komisií zastupiteľstva.
„Silný mandát nevnímam ako dôvod uzatvárať sa pred ostatnými. Práve naopak. Je to záväzok hľadať čo najširšiu spoluprácu. Dobrý návrh neprestáva byť dobrým len preto, že s ním prišiel poslanec z iného politického klubu. Verím, že dokážeme vytvoriť silný tím a pôjdeme naplno ďalej pre Trnavský kraj,“ uviedol Viskupič pre TASR.
V októbrových voľbách získal dôveru vyše 103.000 obyvateľov kraja. Vo svojom inauguračnom príhovore deklaroval záujem spolupracovať so všetkými poslaneckými klubmi a zastupovať obyvateľov bez ohľadu na ich politické preferencie, okres či jazyk.
Medzi priority nového volebného obdobia zaradil dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, kvalitné stredné školstvo, rozvoj špecializovaných sociálnych služieb, opravy ciest a mostov či rozvoj verejnej dopravy. Zdôraznil tiež potrebu spravodlivého rozvoja všetkých siedmich okresov kraja. Osobitne sa venoval pripravovanej výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
Zastupiteľstvo na návrh Viskupiča zvolilo päť podpredsedov s rozdelenými kompetenciami. Prvým podpredsedom sa stal Patrik Voltmann, ktorý bude zodpovedať za dopravu a šport. József Berényi bude zastrešovať infraštruktúru a funkciu bude vykonávať ako dlhodobo uvoľnený podpredseda. Zuzana Bošnáková bude mať na starosti sociálne veci, Miroslav Jaššo zdravotníctvo a Martin Džačovský regionálny rozvoj a cestovný ruch. Viskupič si vo svojej priamej pôsobnosti ponechá školstvo a kultúru.
Poslanci zároveň zriadili a obsadili mandátovú komisiu a komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sú potrebné na fungovanie zastupiteľstva na začiatku volebného obdobia. Nové zastupiteľstvo má 42 poslancov, čo je o dvoch viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Mandát obhájilo 25 doterajších poslancov, ďalších 17 je nových. Medzi zvolenými je deväť žien.
Čestným hosťom slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia bol predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Martin Venhart. Vo svojom príhovore sa venoval potrebe dlhodobého strategického plánovania, ktoré presahuje jednotlivé volebné obdobia. SAV pod jeho vedením pripravila dokument Vízia Slovensko 2040, na ktorom sa prostredníctvom združenia SK8 podieľal aj Trnavský samosprávny kraj.
Najbližšie riadne zasadnutie krajského zastupiteľstva je naplánované na 16. decembra. Jeho hlavnou témou bude rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na nasledujúci rok. Poslanci sa budú zaoberať aj zriadením Rady TTSK a ďalších komisií zastupiteľstva.