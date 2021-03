Trnava 17. marca (TASR) - O optimálnom spôsobe, ako spoločne zvládnuť ďalšiu fázu očkovania obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) diskutovali v stredu zástupcovia krajskej samosprávy a primátori okresných miest. Predseda TTSK Jozef Viskupič predstavil primátorom očkovaciu stratégiu.



Koordináciu očkovania zabezpečuje z poverenia ministerstva zdravotníctva od 11. februára Úrad TTSK, ktorý zároveň zriaďuje veľkokapacitné očkovacie centrá. Stratégia očkovania má štyri fázy – pilotnú, vysokokapacitnú, útlmovú a individuálnu. "Pri zriaďovaní veľkokapacitných očkovacích centier sme sa v prvej fáze sústredili na efektívne zvládnutie procesu očkovania a zabezpečenie ambulantného personálu. Doteraz sme vytvorili centrá v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave, a počas štyroch víkendov sme v nich zaočkovali takmer 19.000 ľudí. Komunikácia a spolupráca s mestami ohľadom očkovania prebieha bez väčších problémov," uviedol Viskupič. S ambíciou odbremeniť nemocnice pôsobia v centrách ambulantní lekári a zdravotné sestry, a to nad rámec bežného ordinovania v ambulanciách. Konzultujú zdravotný stav záujemcov o očkovanie a následne ho aj vykonávajú. TTSK im poskytuje materiálne a technické vybavenie.



Ďalšia fáza očkovacieho procesu začne zhruba o dva až šesť týždňov, buď potrebou podania druhej dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktorou doteraz vo veľkokapacitných centrách očkovali, alebo dodaním vyššieho počtu iných vakcín, čo môže spolu predstavovať nárok na niekoľko desiatok tisíc očkovaní. "Každá pomoc od primátorov s logistikou, informovanosťou verejnosti či oslovovaním zdravotníckeho personálu je extrémne vítaná," avizoval Viskupič.



TTSK podľa neho v spolupráci s mestami zváži vytvorenie ďalších podobných centier v závislosti od počtu a typu dostupných vakcín. Plán TTSK počíta s treťou fázou, v ktorej by malo dôjsť k postupnému útlmu veľkokapacitných očkovacích centier v dôsledku zaočkovania dostatočného percenta obyvateľov na získanie kolektívnej imunity. Štvrtá fáza perspektívne počíta s očkovaním jednotlivcov a menších skupín obyvateľov, a to napríklad v ambulanciách.



Podľa primátora Dunajskej Stredy Zoltána Hájosa je spolupráca TTSK s mestami dôležitá. „Kraju sme ponúkli súčinnosť mestskej polície pri usmerňovaní ľudí a vodičov v okolí očkovacieho centra," konštatoval. Primátor Senice Martin Džačovský doplnil, že sa rozhodli pomôcť a v mestskej poliklinike sú pripravení podávať vakcíny ľuďom vo veku viac ako 70 rokov.