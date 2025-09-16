< sekcia Regióny
J.Říha: Celý hlavný cestný ťah cez Malacky bude vynovený
Zdôraznil, že bez dočasného nepohodlia sa obnova podobného rozsahu urobiť nedá.
Autor TASR
Malacky 16. septembra (TASR) - Veľkoplošná oprava hlavného cestného ťahu cez Malacky spôsobuje dočasný diskomfort, výsledkom však bude nový povrch na celom prejazde mestom. V statuse na sociálnej sieti to v súvislosti s opravou cesty I/2 uviedol primátor Malaciek Juraj Říha.
Chápe ponosy, ktoré vyvolávajú kolóny a komplikácie v doprave spôsobené obmedzeniami pri rekonštrukcii vozovky. Poukazuje však zároveň na to, že verejnosť na zlý stav komunikácie ukazovala a po rekonštrukcii volala celé roky. „Osobne som ako primátor rád, že sa nám podarilo dostať túto úlohu do uznesenia vlády na jej výjazdovom zasadnutí v októbri minulého roka,“ pripomenul. „Túto úlohu neplní mesto, ale Slovenská správa ciest (SSC), ktorá realizovala verejné obstarávanie, ktoré má svoje lehoty, rozpočtový proces, a preto aj nastavenie termínov vyšlo na toto obdobie,“ dodal k výčitkám diskutérov na sociálnych sieťach týkajúcich sa termínu opravy.
Zdôraznil, že bez dočasného nepohodlia sa obnova podobného rozsahu urobiť nedá. „Výsledkom však konečne bude nový povrch cez celý prejazd Malackami, o ktorý sme žiadali,“ zdôraznil.
Potvrdil ďalej, že strategickou dopravnou výzvou pre mesto je čo najskôr odkloniť tranzit dopravy pred Malackami a dotiahnuť snahy, aby sa v roku 2026 začala výstavba novej diaľničnej križovatky D2-Rohožník. „Tiež aby sa začala projekcia novej diaľničnej križovatky D2-Studienka a bolo právoplatné územné rozhodnutie so začatým procesom vyvlastnenia pozemkov na severný obchvat od Veľkých Levár,“ dodal malacký primátor.
SSC začala v pondelok 15. septembra s opravou hlavného cestného ťahu cez Malacky. Rekonštrukcia sa dotkne úseku cesty I/2 od vjazdu do mesta zo smeru od Plaveckého Štvrtka až po výjazd v smere na Veľké Leváre v dĺžke približne piatich kilometrov. Práce sú rozvrhnuté v troch etapách, pričom ako prvú časť začali cestári realizovať tretiu časť úseku, od odbočky na Pribinovu ulicu cez Záhorácku ulicu popri dolnom kostole a obchodnom dome až za tabuľu mesta smerom na Veľké Leváre.
Ako informoval portál zahori.sk, v utorok ráno sa na vstupe do Malaciek od Veľkých Levár vytvorili rozsiahle kolóny, pričom zdržanie presahovalo 30 minút. „Podobná situácia sa dá očakávať počas celej rekonštrukcie, ktorá má byť ukončená do konca októbra,“ upozornil web.
Chápe ponosy, ktoré vyvolávajú kolóny a komplikácie v doprave spôsobené obmedzeniami pri rekonštrukcii vozovky. Poukazuje však zároveň na to, že verejnosť na zlý stav komunikácie ukazovala a po rekonštrukcii volala celé roky. „Osobne som ako primátor rád, že sa nám podarilo dostať túto úlohu do uznesenia vlády na jej výjazdovom zasadnutí v októbri minulého roka,“ pripomenul. „Túto úlohu neplní mesto, ale Slovenská správa ciest (SSC), ktorá realizovala verejné obstarávanie, ktoré má svoje lehoty, rozpočtový proces, a preto aj nastavenie termínov vyšlo na toto obdobie,“ dodal k výčitkám diskutérov na sociálnych sieťach týkajúcich sa termínu opravy.
Zdôraznil, že bez dočasného nepohodlia sa obnova podobného rozsahu urobiť nedá. „Výsledkom však konečne bude nový povrch cez celý prejazd Malackami, o ktorý sme žiadali,“ zdôraznil.
Potvrdil ďalej, že strategickou dopravnou výzvou pre mesto je čo najskôr odkloniť tranzit dopravy pred Malackami a dotiahnuť snahy, aby sa v roku 2026 začala výstavba novej diaľničnej križovatky D2-Rohožník. „Tiež aby sa začala projekcia novej diaľničnej križovatky D2-Studienka a bolo právoplatné územné rozhodnutie so začatým procesom vyvlastnenia pozemkov na severný obchvat od Veľkých Levár,“ dodal malacký primátor.
SSC začala v pondelok 15. septembra s opravou hlavného cestného ťahu cez Malacky. Rekonštrukcia sa dotkne úseku cesty I/2 od vjazdu do mesta zo smeru od Plaveckého Štvrtka až po výjazd v smere na Veľké Leváre v dĺžke približne piatich kilometrov. Práce sú rozvrhnuté v troch etapách, pričom ako prvú časť začali cestári realizovať tretiu časť úseku, od odbočky na Pribinovu ulicu cez Záhorácku ulicu popri dolnom kostole a obchodnom dome až za tabuľu mesta smerom na Veľké Leváre.
Ako informoval portál zahori.sk, v utorok ráno sa na vstupe do Malaciek od Veľkých Levár vytvorili rozsiahle kolóny, pričom zdržanie presahovalo 30 minút. „Podobná situácia sa dá očakávať počas celej rekonštrukcie, ktorá má byť ukončená do konca októbra,“ upozornil web.