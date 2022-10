J.Rzeszoto: V Žiline treba zásadne rehabilitovať verejné priestranstvá

Žilina 20. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa uchádza ako nezávislý kandidát občiansky aktivista Ján Rzeszoto. V meste je podľa neho potrebné zásadne rehabilitovať stav verejných priestranstiev, odpadové hospodárstvo a vytvoriť efektívny a praktický systém parkovania. Rozhovor s Jánom Rzeszotom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora Žiliny.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora Žiliny?







Som rodený Žilinčan. Vždy som sa o verejný život úprimne zaujímal. Bývam na sídlisku Vlčince, ale pomery v celom meste poznám dôverne. Ako aktivista a predseda občianskeho združenia (OZ) Žilinský skrášľovací spolok sa dlhodobo angažujem za zlepšenie stavu verejných priestranstiev. Chcem však s tímom skutočných odborníkov pomôcť Žiline aj v iných oblastiach. Som praktický človek, mám pre naše mesto vízie, ktoré sú uchopiteľné v praxi. Žiadna politická strana ma nepodporuje.











-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?







Žilina, ktorá sa vždy hrdila titulom krásavica na Váhu, sa v určitých kuloároch dnes klasifikuje ako bradavica na Váhu. Tieto kritické postoje sú, bohužiaľ, oprávnené. Naše mesto má obrovský všestranný potenciál, ktorý treba rozvíjať, no napriek tomu nielenže stagnuje, ale dokonca robí kroky späť. Viem o nedostatkoch aj prednostiach Žiliny a som pripravený postupne nedostatky odstraňovať a na prednostiach Žiliny stavať. Rezervy máme v každej oblasti verejného života. Mesto je dynamický organizmus. Správne nastavenie procesov a pravidelná kontrola sú pre dlhodobý rozvoj mesta veľmi dôležité.











-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?







Aby sme sa priblížili k normálnemu štandardu mesta 21. storočia, je potrebné zásadne rehabilitovať stav verejných priestranstiev, kde patria cesty, chodníky, mosty, mobiliár, zeleň, odpadové hospodárstvo. Na tento účel je tiež bezpodmienečne nutné vytvoriť efektívny a praktický systém parkovania. Technické služby mesta sa musia transformovať na plne funkčný mestský podnik, ktorý postupne pokryje potreby mestskej údržby a neskôr aj rozvoja mesta. Jednou z významných priorít je dbať v každom ohľade na trvalú udržateľnosť, ktorá je dôležitým kľúčom k ochrane prírody a zodpovednému narábaniu s verejnými financiami. Je nutné hľadať a nachádzať spoločnú reč a prijateľné kompromisy so súkromnými vlastníkmi budov a pozemkov v meste a tiež žiadať od nich riadnu starostlivosť o ich nehnuteľnosti.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?







Všetky oblasti verejného života Žiliny a jej občanov sú dôležité a existujú možnosti nápravy. Je potrebné pracovať synergicky na odstraňovaní nedostatkov a zvyšovaní úrovne starostlivosti. V prvom rade pôjde o riešenie najvypuklejších problémov, ktoré Žilinčania veľmi dobre poznajú, a potom pristúpime k ďalšiemu rozvoju a skvalitneniu služieb mesta v oblasti parkovania, dopravy, bezpečnosti, čistoty a uhladenosti verejných priestranstiev. Je potrebné hľadať ďalšie cesty na zlepšenie života seniorov a iných chránených osôb. Stále sú rezervy - sociálne podniky, sociálny taxík... Špeciálne sa treba venovať ľuďom bez domova, zapojiť ich do života mesta pracovnými aktivitami tak, aby mesto nezaťažili, ale, naopak, pomohli. Ochrana a tvorba životného prostredia sú dnes už absolútnou nutnosťou. Existuje množstvo spôsobov, ako sa k tejto výzve postaviť operatívne a s hmatateľnými výsledkami. Veľmi dôležité sú oblasti školstva, kultúry a športu. Blízka spolupráca s pedagógmi, žilinskými umelcami a športovcami bude cestou k zlepšeniu súčasného stavu. Žilina súrne potrebuje riadnu športovú halu. Vynaložím maximálne úsilie o návrat Korytnačky do majetku mesta, Žilinčanov i návštevníkov. Bola vždy centrom športového i kultúrneho vyžitia. V prípade, že by to nebolo možné, nájdeme pozemok na budovanie reprezentatívnej haly krajského mesta. Mám ambíciu rozvíjať myšlienku návratu letného kina do Žiliny. Veľmi dôležité je, aby občania cítili spätnú väzbu za svoje dane.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?







-Spolupracujem s ľuďmi, ktorým dôverujem, a oni dôverujú mne. Niektorí kandidujú do mestského zastupiteľstva, niektorí nie, ale všetci chceme nášmu mestu pomôcť.







O post primátora Žiliny sa okrem Rzeszota uchádzajú Silvia Bakkery (Republika), Timotej Bernhauser (nezávislý), Peter Cibulka (nezávislý), Peter Fiabáne (nezávislý), Patrik Groma (Hlas-SD, KDH), Pavol Slota (Domov-NS), Štefan Zelník (Život-NS) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).