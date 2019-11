JTRE opäť podporila vzdelávanie detí v projekte Deti a architektúra Foto: JTRE

Bratislava 27. novembra (OTS) - Do e-learningového kurzu, ktorý bol tentokrát zameraný na tému „Vysoké budovy“, sa zapojilo 136 základných škôl.Cieľom projektu Deti a architektúra, za ktorým stojí vydavateľstvo Euroarch a občianske združenie Euroarch, je hravou formou budovať u detí vzťah k architektúre. Spoločnosť JTRE podporila rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva vytváraním priestoru na vzdelávanie nastupujúcej generácie už druhý rok.,“ odôvodnil participáciu na projekte výkonný riaditeľ JTREKaždá škola, ktorá sa do projektu prihlásila, absolvovala bezplatne e-learningový kurz. Následne sa absolventi kurzu mohli zapojiť do výtvarnej súťaže na tému „Prvý slovenský mrakodrap“. Do súťaže prišlo celkovo 623 výtvarných prác." povedala autorka projektuVystavené detské práce je možné vidieť v lobby administratívnej budovy Pribinova 19, v zóne EUROVEA CITY, neďaleko ktorej už čoskoro vyrastie prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Výstava potrvá do konca februára 2020.Viac podrobností o projekte nájdete na stránke https://www.detiaarchitektura.sk/