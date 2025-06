JTRE pokračuje v premenách brownfieldov na moderné štvrte

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty a buduje ucelené mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria nábrežná štvrť Eurovea City s prvým slovenským mrakodrapom, v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19, Pribinova 34, Pribinova 40 či Landererova 12 alebo nákupné centrum Eperia v Prešove. V Londýne dokončila prvé projekty Triptych Bankside a Appleby Blue a v najslávnejšom francúzskom vinárskom regióne Bordeaux realizovala nové vinárstvo Le Dôme podľa návrhu renomovaného britského architektonického štúdia Foster + Partners. V Berlíne začala realizovať prvý projekt Nordhafen Living & Office.



Bratislava 5. júna (OTS) – Názov projektu sa opiera o koncept 15-minútového mesta, podľa ktorého by sa mal každý obyvateľ mesta dostať k základnej občianskej vybavenosti do pätnástich minút chôdze, či už je to obchod, pošta, detské ihrisko alebo park. Koncept takýchto zmiešaných štvrtí s priestormi pre prácu, život, obchody, služby, šport i voľný čas aplikuje developer JTRE už niekoľko rokov. Výnimkou nebude ani ďalšia z pripravovaných štvrtí s príznačným názvom District 15.Mlynské nivy majú, vzhľadom na svoju pomerne centrálnu polohu, vysoký potenciál premeniť sa v priebehu nasledujúcich rokov na kompaktnú a modernú mestskú štvrť. Metropolitný inštitút Bratislava v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Ružinov preto prišli s rozsiahlou urbanistickou štúdiou, ktorej cieľom je skoordinovať záujmy jednotlivých vlastníkov pozemkov a doplniť ich o verejný záujem obyvateľov mesta. „,“ priblížilMestská urbanistická štúdia hovorí aj o návrhu optimálnej siete verejnej vybavenosti, ktorý však bude možný až po zmene aktuálne platného územného plánu, k čomu má samotná štúdia slúžiť. „,“ vysvetľujeVízia bulváru Mlynských nív podporuje ako nosný systém hromadnej dopravy električku a riešené územie sa tým pádom stáva strategickým prestupným uzlom. Bajkalská ulica je hlavnou komunikačnou kostrou primárne urbanizovaná významnými solitérnymi objektmi, ktorých zoskupenie vychádza z princípov bloku a tvoria tzv. disperznú blokovú zástavbu. „,“ hovoríNávrh z dielne GFI umiestňuje do územia tri objekty. Bytový dom je navrhnutý ako 17 poschodový so skosenými nárožiami a uskočeným najvyšším podlažím. Parter budú tvoriť prevádzky služieb a vybavenosti. Hlavný vstup do objektu bude orientovaný na východ, smerom k hlavnému nástupnému námestiu do územia v prepojení na uzlový priestor Bajkalská, Mlynské nivy. V západnej časti bude okrem vjazdu do podzemnej garáže umiestnené technické zázemie a priestory na komunálny a triedený odpad. Skladba bytov bude zodpovedať požiadavkám a potrebám cieľovej skupiny v lokalite, v ktorej bude projekt osadený. Ďalšie dva objekty budú ubytovacie zariadenia na krátkodobý pobyt. Severný 14 poschodový objekt prechodného ubytovania ponúkne cenovo dostupné krátkodobé ubytovanie najmä pre mladšie generácie, vrátane študentov, nakoľko forma ubytovacích jednotiek je smerovaná na minimálnu výmeru s potenciálom trávenia času v spoločných, dostatočne dimenzovaných priestoroch.Predsadený celopresklený parter tak vytvorí spoločné priestory pre interakciu ubytovaných a priestory k voľnočasovým aktivitám. Súčasťou vybavenosti budú lokálne služby, potraviny a coworkingové priestory a na druhom podlaží viac na súkromie orientované funkcie ako spoločná kuchynka, herňa, multifunkčné priestory, študovňa a fitness zóna. Od tretieho podlažia vyššie budú ubytovacie jednotky a vybavenosť doplní na treťom poschodí spoločná, komunitná terasa. Druhá, južná budova bude najvyšším objektom v District 15 (26. nadzemných podlaží) a jej parter bude otvorený smerom k Bajkalskej. Dvojpodlažné podlubie vtiahne peších ďalej do územia. Svojou výškou uzatvorí nástupné námestie zo severnej strany. Objekt bude ponúkať odlišný typ prechodného ubytovania od severného nižšieho, a to vyšší štandard ubytovacích jednotiek s väčšou priestorovou variabilitou. Vybavenosť objektu bude dopĺňať reštaurácia s viac ako 200 miestami a kongresové priestory pre takmer 350 osôb. Typické poschodie ponúkne 17 jednoizbových a 3 dvojizbové apartmány a na najvyšších podlažiach budú priestrannejšie jednotky s terasami a loggiami.Dôležitou súčasťou District 15 sú aj verejné priestory a sadové úpravy. Aleje vzrastlých stromov po obvode projektu budú tvoriť čiastočnú bariéru od okolia a zvyšovať tak súkromie v jeho jednotlivých vnútorných a pritom stále verejných nádvoriach. Sadové úpravy budú rešpektovať trendy biodiverzity v mestskom prostredí a budú zároveň slúžiť ako pobytové plochy. Samozrejmosťou sú celoročne zelené strechy na podzemných konštrukciách, vrátane manažmentu dažďových vôd na pozemku.Pozdĺž východnej a južnej strany District 15 bude obojsmerná cyklotrasa. Cyklodoprava bude podporená umiestnením stojanov na bicykle. District 15 myslí aj na elektromobilitu a ponúkne nabíjacie stanice pre elektromobily.Predpokladaný termín začiatku výstavby je na jar 2027 a ukončenie je plánované na jeseň 2029.• ochrana vôd a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou prostredníctvom manažmentu vôd a retenčno-vsakovacích systémov;• zabezpečenie ochrany existujúcej okolitej vegetácie počas výstavby a aj prevádzky stavby;• podpora biodiverzity a zohľadnenie opatrení zo Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy;• získavanie energie z obnoviteľných zdrojov (fotovoltika, tepelné čerpadlá);• realizácia prvkov modrozelenej infraštruktúry - strešná intenzívna zeleň, verejná parková plocha – oddychová zóna, stromoradie, izolačná zeleň, porasty kvitnúcich záhonov s pestrou zmesou trávnato-bylinných druhov rastlín s hmyzím hotelom, vodopriepustné povrchy spevnených plôch;• znižovanie CO2 v území maximalizovaním výsadby stromov = zdravšie prostredie pre obyvateľstvo;• znižovanie CO2 = podpora elektromobility, cyklodopravy;• používanie lokálnych stavebných materiálov;• energetická klasifikácia stavby A0.