Proces výberu lokality a partnera pre NKKC vníma JTRE ako plánovaný

Bratislava 15. decembra (TASR) - Celý proces výberu lokality a partnera pre výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave vníma developer J&T Real Estate (JTRE) ako netransparentný, nedôveryhodný a vopred pripravený v prospech jedného z developerov. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.



Dokazuje to podľa neho aj fakt, že o výsledku sa ako jeden z uchádzačov dozvedá z médií a nie priamo od občianskeho združenia (OZ) NKKC. "JTRE je silne znepokojená postupom občianskeho združenia," podotkol Pelikán.



OZ NKKC, ktoré iniciuje vznik takéhoto centra a za združením stojí nezisková organizácia Globsec (zástupca Róbert Vass) a iniciatíva z kultúrnej obce (zástupca Martin Valihora), v stredu predstavilo štúdiu realizovateľnosti projektu. Ohodnotil ju aj Útvar hodnoty za peniaze a združenie ju plánuje na svojom webe zverejniť v najbližších hodinách.



Zo štúdie vyplýva, že je projekt potrebný a pre štát aj ekonomicky návratný. Zároveň tam združenie informuje, že z troch vo finálne posudzovaných developerských projektov (Nový Istropolis od Immocap-u, Nové Lido od J&T Real Estate a prestavba výstaviska Incheba od rovnomennej spoločnosti) sa projekt Nový Istropolis od spoločnosti Immocap javí ako najvhodnejší a najmenej rizikový na vznik takéhoto centra. OZ NKKC deklaruje, že projekty posudzovala z viacerých kritérií, ako napríklad lokalita, pozemok či rozpracovanosť projektu, a následne prideľovalo body.



Úlohu vypracovať štúdiu dostalo združenie na základe uznesenia súčasnej vlády zo septembra 2020. Vtedajší minister financií a súčasný premiér Eduard Heger (OĽANO) vtedy vyhlásil, že na základe štúdie bude známe, aký model spolupráce sa medzi štátom a súkromným sektorom zvolí a aká lokalita i prevedenie by bolo najvýhodnejšie. Štúdia okrem iného konštatuje, že na financovaní projektu sa musí okrem štátu podieľať aj súkromný sektor.



Ak sa štát, developer a OZ NKKC dohodnú a podpíšu zmluvu, projekt bude posudzovať ešte Európska komisia. Rokovania sa však ešte nezačali. Združenie čaká, ako na spracovanú štúdiu a jej výsledky zareaguje vláda.