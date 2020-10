JTRE získala úver vo výške 105 miliónov eur na nové byty v EUROVEA

Bratislava 13. októbra (OTS) - Projekt zaznamenal obrovský úspech u záujemcov o kúpu bývania a vyslúžil si dôveru finančných inštitúcií. Developer projektu J&T REAL ESTATE (JTRE) získal v týchto dňoch významné financovanie na výstavbu rezidenčnej časti.Syndikovaný úver vo výške 105 miliónov eur poskytli VÚB banka a UniCredit Bank. Určený je na výstavbu rezidenčnej časti rozšírenia EUROVEA s takmer piatimi stovkami bytov v prvom slovenskom mrakodrape EUROVEA TOWER a nábrežných rezidenciách EUROVEA RIVERSIDE. Ide o jeden z najvyšších úverov na developerský projekt poskytnutých na Slovensku za posledné roky. Zmluvnú dokumentáciu pripravila medzinárodná právna kancelária Dentons.povedal, výkonný riaditeľ JTRE.Predaj bytov v EUROVEA TOWER a EUROVEA RIVERSIDE sa začal v lete minulého roka a doteraz si nového majiteľa našlo spolu už viac ako 70 percent z nich. Výstavba sa začala v decembri 2019. V súčasnosti sa budujú podzemné podlažia a po ukončení prác na základovej doske začína rásť do výšky aj prvý slovenský mrakodrap.“ vyjadril sa, riaditeľ odboru Štruktúrované produkty firemného bankovníctva vo VÚB banke.“ doplnil, riaditeľ odboru Financing & Advisory SK v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Okrem dvoch bytových objektov zahŕňa projekt rozšírenia EUROVEA aj dve administratívne budovy s prenajímateľnou plochou 40-tisíc štvorcových metrov, rozšírenie nákupného centra o 25-tisíc štvorcových metrov predajnej plochy a podzemné garáže pre 1 400 automobilov. Vznikne nábrežný park s výmerou 25-tisíc štvorcových metrov, ktorý rozšíri obľúbenú dunajskú promenádu, a nový aktivity park, ktorý skultúrni zanedbané prostredie pod Mostom Apollo. Pribinova ulica sa zmení na mestský bulvár s alejou stromov a námestím pred vstupom do mrakodrapu. Otvorenie rozšírenia nákupného centra je plánované na rok 2022 a dokončenie celého projektu v roku 2023.