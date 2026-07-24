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Jubilejná Náckova Štiavnica je venovaná Jozefovi Osvaldovi

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Na archívnej snímke Ulica Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. Foto: TASR - Jana Vodnáková

V programe bude tradičná súťaž v prednese náckových vtipov, špásov a príbehov v štiavnickom dialekte - „štiavnyčina“ aj súťažný kvíz zo znalosti štiavnického nárečia.

Autor TASR
Banská Štiavnica 24. júla (TASR) - V Banskej Štiavnici sa v piatok koná Náckova Štiavnica, tradičné podujatie venované štiavnickému nárečiu, humoru a miestnym tradíciám. Okrem súťaží ponúkne podľa organizátorov program podujatia aj tradičnú jazdu historickým motorovým vlakom.

Organizátor podujatia Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok informoval, že v poradí 20. ročník podujatia je venovaný Jozefovi Osvaldovi pri príležitosti jeho 90. životného jubilea, ako poďakovanie za jeho dlhoročnú činnosť a prínos pre uchovávanie baníckych tradícií.

Začiatok podujatia je naplánovaný o 17.20 h v reštaurácii v miestnej železničnej stanici. V programe bude tradičná súťaž v prednese náckových vtipov, špásov a príbehov v štiavnickom dialekte - „štiavnyčina“ aj súťažný kvíz zo znalosti štiavnického nárečia.

Ešte predtým si však môžu záujemcovia vychutnať jazdu historickým motorovým vlakom. Odchod záujemcov z Banskej Štiavnice riadnym spojom do Hronskej Dúbravy je o 15.13 h, tam bude prestup na „Štiavnickú Anču“. Vstupné do vlaku je dobrovoľné.
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