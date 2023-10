Jubilejná návštevníčka Trenčianskeho hradu poletí balónom

Trenčín 6. októbra (TASR) - Na Trenčianskom hrade privítali v piatok dopoludnia návštevníka s jubilejným poradovým číslom 150.000. Stala sa ním dopingová komisárka z Bratislavy Alexandra Megová. Od Trenčianskeho múzea ako správcu hradu získala okrem iného aj let teplovzdušným balónom.



"Som služobne v Trenčianskych Tepliciach, kde máme workshop pre dopingových komisárov. Ešte predtým, ako sa workshop začne, rozhodli sme sa s kolegom z poľskej antidopingovej agentúry pozrieť si Trenčiansky hrad," povedala Megová.



Ako dodala, na hrade už bola, bolo to však pred 20 rokmi. Preto je zvedavá, čo sa tam zmenilo. Hrady a zámky, ako aj iné pamiatky na Slovensku navštevuje pravidelne. "Je to milé prekvapenie, nečakali sme to," povedala na margo letu balónom.



Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska je tohtoročná sezóna, čo sa návštevnosti týka, rekordná. Trenčiansky hrad, ale aj ostatné pamiatky v správe múzea navštívilo tento rok bezkonkurenčne najviac turistov.



"Zmenili sme koncept podujatí. Nesnažíme sa robiť podujatia každý víkend, ale v dvoj- až trojtýždňových intervaloch. Podujatia sú kvalitné a prinášajú nám nových návštevníkoch. Stotisíceho návštevníka sme privítali začiatkom augusta. Za dva mesiace a štyri dni sa nám tak podarilo na Trenčiansky hrad prilákať ďalších 50.000 ľudí," doplnil Martinisko.