Jubilejná Slovesná jar ponúkne multižánrový program

Martin 14. júna (TASR) – Multižánrový program ponúkne 55. ročník najstaršieho slovenského literárneho festivalu Slovesná jar. V Martine a v Turčianskych Tepliciach sa uskutoční od 15. do 17. júna. TASR o tom za organizátorov informoval Peter Cabadaj.



Doplnil, že popri klasických stretnutiach s básnikmi a prozaikmi nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov a slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Paulinyho Turiec. "Pripomenieme si 160. výročie Memoranda národa slovenského, ponúkneme programy pre začínajúcich tvorcov, najmladších čitateľov, hudobné vystúpenia a divadelné predstavenie," povedal Cabadaj.



"Som veľmi rád, že školy prejavili záujem byť súčasťou festivalu. Pretože bez publika by to jednoducho nemalo význam. Veľa programov bude v stredných školách, do ktorých prídu slovenskí básnici, prozaici, literárne kluby. Chceme v rámci možností prezentovať knižné novinky slovenského trhu," dodal.



Jubilejný ročník Slovesnej jari organizuje občianske združenie Podoby slova v spolupráci s Maticou slovenskou, mestom Martin, Spolkom slovenských spisovateľov, Kultúrnou scénou Martin, Radou národnej kultúry a ďalšími partnermi.