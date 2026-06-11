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Jubilejná výstava 70+ predstaví diela Krajskej galérie v Prešove
Výstava potrvá do 4. októbra.
Autor TASR
Prešov 11. júna (TASR) - Krajská galéria v Prešove si pripomína 70. výročie svojho vzniku jubilejnou výstavou 70+. Expozícia predstavuje 70 vybraných diel zo zbierok galérie a príbehy, ktoré sa s nimi spájajú. Autorom koncepcie je riaditeľ galérie Martin Kudla, na príprave výstavy sa podieľal šesťčlenný kurátorský tím. TASR o tom informoval PR manažér Krajskej galérie v Prešove Marek Rohaľ.
Jubilejná expozícia podľa neho nie je len prehliadkou zbierok, ale hlbokou sondou do duše inštitúcie.
„Výstava ponúka 70 unikátnych príbehov, ktoré sa ukrývajú za vybranými dielami zo zbierok Krajskej galérie v Prešove a symbolické ‚plus‘ v názve výstavy pritom reprezentuje všetko, čo robí umenie dôležitým v pochopení kultúry, kontextu a kontinuity,“ priblížil Rohaľ.
Ako pokračoval, pod vedením Kudlu sa šesť kurátorov - Marta Hrebíčková, Jana Migašová, Martina Mrázová, Jozef Ridilla, Miroslav Kleban a Richard Kitta - podujalo vytvoriť psychologický portrét galérie, kde každé dielo nesie svedectvo o kultúrnej histórii regiónu.
Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 h v priestoroch Krajskej galérie na Hlavnej ulici v Prešove. Výstava potrvá do 4. októbra.
Jubilejná expozícia podľa neho nie je len prehliadkou zbierok, ale hlbokou sondou do duše inštitúcie.
„Výstava ponúka 70 unikátnych príbehov, ktoré sa ukrývajú za vybranými dielami zo zbierok Krajskej galérie v Prešove a symbolické ‚plus‘ v názve výstavy pritom reprezentuje všetko, čo robí umenie dôležitým v pochopení kultúry, kontextu a kontinuity,“ priblížil Rohaľ.
Ako pokračoval, pod vedením Kudlu sa šesť kurátorov - Marta Hrebíčková, Jana Migašová, Martina Mrázová, Jozef Ridilla, Miroslav Kleban a Richard Kitta - podujalo vytvoriť psychologický portrét galérie, kde každé dielo nesie svedectvo o kultúrnej histórii regiónu.
Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok o 17.00 h v priestoroch Krajskej galérie na Hlavnej ulici v Prešove. Výstava potrvá do 4. októbra.