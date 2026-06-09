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Jubilejná výstava v piešťanskom parku predstaví vyše 60 autorov
Pri príležitosti 40. ročníka vzniklo aj nové dielo Miroslava Jakubčíka s názvom Spolupatričnosť, ktoré je umiestnené v mestskom parku.
Autor TASR
Piešťany 9. júna (TASR) - Vo výstavnej sieni Fontána sa uskutočnila vernisáž jubilejného 40. ročníka výstavy Socha piešťanských parkov. Prináša diela 63 slovenských a českých autorov rôznych generácií pracujúcich s rôznymi materiálmi a technikami. Pre TASR to uviedol kurátor výstavy Martin Valo z Mestského kultúrneho strediska.
„Novinkou je, že prezentujeme skúsených autorov s mladými absolventmi Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, časť z nich sú študenti. Študentov vystavuje 22 a okrem týchto diel máme ďalšie diela vystavené v mestskom parku,“ ozrejmil. Uviedol, že ide o dôležitú súčasť programu, ktorá rozširuje pohľad na súčasnú výtvarnú tvorbu a podporuje medzigeneračný dialóg v umení.
Exteriérovú časť výstavy tvoria diela viacerých autorov. Pri príležitosti 40. ročníka vzniklo aj nové dielo Miroslava Jakubčíka s názvom Spolupatričnosť, ktoré je umiestnené v mestskom parku. Socha v podobe takmer štvormetrového ľudského stromu podľa autora symbolizuje harmóniu, silu spoločného úsilia a prepojenie v rodine i spoločnosti.
Ide o najstaršiu výstavu sôch v prírode na Slovensku a počas svojej histórie sa stala významnou súčasťou kultúrneho života Piešťan. „Pre budúci rok pripravujeme spolu so slovenskými a s českými sochármi expozíciu viacerých diel v exteriéri, lebo bude výročie založenia Sochy piešťanských parkov od roku 1967,“ doplnil Valo. Podľa viceprimátora Jána Krupu je mesto miestom, kde sa stretáva umenie, verejný priestor a návštevníci všetkých generácií.
„Novinkou je, že prezentujeme skúsených autorov s mladými absolventmi Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, časť z nich sú študenti. Študentov vystavuje 22 a okrem týchto diel máme ďalšie diela vystavené v mestskom parku,“ ozrejmil. Uviedol, že ide o dôležitú súčasť programu, ktorá rozširuje pohľad na súčasnú výtvarnú tvorbu a podporuje medzigeneračný dialóg v umení.
Exteriérovú časť výstavy tvoria diela viacerých autorov. Pri príležitosti 40. ročníka vzniklo aj nové dielo Miroslava Jakubčíka s názvom Spolupatričnosť, ktoré je umiestnené v mestskom parku. Socha v podobe takmer štvormetrového ľudského stromu podľa autora symbolizuje harmóniu, silu spoločného úsilia a prepojenie v rodine i spoločnosti.
Ide o najstaršiu výstavu sôch v prírode na Slovensku a počas svojej histórie sa stala významnou súčasťou kultúrneho života Piešťan. „Pre budúci rok pripravujeme spolu so slovenskými a s českými sochármi expozíciu viacerých diel v exteriéri, lebo bude výročie založenia Sochy piešťanských parkov od roku 1967,“ doplnil Valo. Podľa viceprimátora Jána Krupu je mesto miestom, kde sa stretáva umenie, verejný priestor a návštevníci všetkých generácií.