< sekcia Regióny
Jubilejné Bratislavské jazzové dni 2025 budú trojdňovou oslavou jazzu
Tohtoročné Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2025 prinesú do Bratislavy to najlepšie zo svetového aj európskeho jazzu.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Hudobná extratrieda naprieč žánrami a generáciami – na tohtoročné jazzové dni budú mieriť kroky fanúšikov jazzu, ale aj milovníkov kvalitnej hudby, soulu, funku a modernej hudobnej fúzie, ktorí hľadajú autentické koncertné zážitky bez žánrových hraníc. Od piatka 24. do nedele 26. októbra sa v Incheba Expo Aréne uskutoční jubilejný 50. ročník legendárneho festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa, ktorý každoročne spája špičku svetového jazzu s najzaujímavejšími menami domácej scény. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Tohtoročné Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2025 prinesú do Bratislavy to najlepšie zo svetového aj európskeho jazzu. Hlavnými hviezdami festivalu budú legendárny basgitarista Marcus Miller, ktorý predstaví svoj energický funk-jazzový projekt, a spevák Kurt Elling so skupinou Yellowjackets v jedinečnom programe Celebrate Weather Report, vzdávajúcom poctu ikonickej ére moderného jazzu. O explóziu zvuku, rytmu a humoru sa postará americké duo Knower, známe svojou nepredvídateľnou a výbušnou koncertnou show, ktoré v Bratislave vystúpi v šesťčlennej koncertnej zostave. Nórska zostava Bugge Wesseltoft, Arild Andersen, yunn prinesie do Bratislavy severskú poetiku a prepojenie akustického jazzu s elektronikou, zatiaľ čo americký trubkár Keyon Harrold očarí emotívnou fúziou jazzu, soulu a hip-hopu. Moderný britský groove a elektronický puls súčasného Londýna potom prinesie Moses Boyd, jeden z najvýraznejších predstaviteľov novej generácie jazzmanov.
Festival otvorí Lenka Gálisová Quartet, víťazka minuloročnej talentovej súťaže Jazzákov, jedna z najvýraznejších tvárí mladej slovenskej jazzovej generácie, ktorá predstaví autorský repertoár spájajúci tradíciu s moderným prístupom k vokálnemu jazzu. Mladá slovenská klaviristka spolu s jej kvartetom predstavia svieži pohľad na moderný akustický jazz.
Fanúšikovia sa môžu okrem hlavného festivalového programu tešiť aj na prehliadku mladých jazzových talentov. V bratislavskom klube JazzTikot zabojujú 23. októbra finalisti Pódia mladých talentov. Kompletné informácie sú k dispozícii na www.bjd.sk.
Tohtoročné Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2025 prinesú do Bratislavy to najlepšie zo svetového aj európskeho jazzu. Hlavnými hviezdami festivalu budú legendárny basgitarista Marcus Miller, ktorý predstaví svoj energický funk-jazzový projekt, a spevák Kurt Elling so skupinou Yellowjackets v jedinečnom programe Celebrate Weather Report, vzdávajúcom poctu ikonickej ére moderného jazzu. O explóziu zvuku, rytmu a humoru sa postará americké duo Knower, známe svojou nepredvídateľnou a výbušnou koncertnou show, ktoré v Bratislave vystúpi v šesťčlennej koncertnej zostave. Nórska zostava Bugge Wesseltoft, Arild Andersen, yunn prinesie do Bratislavy severskú poetiku a prepojenie akustického jazzu s elektronikou, zatiaľ čo americký trubkár Keyon Harrold očarí emotívnou fúziou jazzu, soulu a hip-hopu. Moderný britský groove a elektronický puls súčasného Londýna potom prinesie Moses Boyd, jeden z najvýraznejších predstaviteľov novej generácie jazzmanov.
Festival otvorí Lenka Gálisová Quartet, víťazka minuloročnej talentovej súťaže Jazzákov, jedna z najvýraznejších tvárí mladej slovenskej jazzovej generácie, ktorá predstaví autorský repertoár spájajúci tradíciu s moderným prístupom k vokálnemu jazzu. Mladá slovenská klaviristka spolu s jej kvartetom predstavia svieži pohľad na moderný akustický jazz.
Fanúšikovia sa môžu okrem hlavného festivalového programu tešiť aj na prehliadku mladých jazzových talentov. V bratislavskom klube JazzTikot zabojujú 23. októbra finalisti Pódia mladých talentov. Kompletné informácie sú k dispozícii na www.bjd.sk.