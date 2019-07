Jubilejné Cyrilometodské dni vyvrcholili sv. omšou na vrchu Oravcove

Terchová bola v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska, kde sa uskutočnili Cyrilometodské dni.

Terchová 5. júla (TASR) – Procesiou veriacich od Kostola sv. Cyrila a Metoda na vrch Oravcove a Cyrilo-metodskou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, vyvrcholil 30. ročník Cyrilometodských dní (CMD) v Terchovej.



Žilinský diecézny biskup ocenil snahu pátra Jozefa Šaba, ktorý bol v roku 1990 pri založení CMD. "Bol verbista, teda misionár. Mal toho ducha, ktorého určite mali aj svätí Cyril a Metod. Oni boli tiež vyslaní na misiu. A títo pátri misionári takisto do dnešného dňa uskutočňujú to poslanie – choďte a ohlasujte evanjelium. Povedal by som, že to priamo súviselo s tým, keď tu bol. Bol veľmi rozhľadený a možno aj s víziou ohlasovať evanjelium trochu iným spôsobom začal s dňami svätého Cyrila a Metoda. Pretože, keď je tu kostol, tak aby sa mohli sláviť. No a postupne z toho vyšlo, že sa slávia aj vonku na vrchu Oravcove a majú tradíciu už tridsať rokov," povedal Galis.



CMD priniesli podľa ich spoluzakladateľa Petra Cabadaja nielen Terchovej, ale širšiemu kultúrnemu spoločenstvu akciu, ktorá sa hrdo a sebavedomo hlási k rozvíjaniu odkazu spolupatrónov Európy. "Je to akcia, ktorá to robí moderným spôsobom, atraktívne a prepája duchovnú stránku podujatia s dnešnými modernými prejavmi etnickej hudby, vážnej hudby, ale aj folklóru. Snažíme sa dostať do toho aj vedecký rozmer, knižný rozmer, premietanie filmov či divadelné predstavenie. Je to snaha syntetizovať naše podujatie do polohy, aby si prišiel na svoje každý účastník CMD. A hlavne, aby si tu našiel niečo pre prehĺbenie poznania či duchovného rozmeru," uviedol Cabadaj.



Jubilejné CMD v Terchovej otvorila v utorok (2. 7.) v Terchovskej galérii umenia výstava Dážď písmen, ktorá prezentuje tvorbu rodiny Trizuljakovcov. Na medzinárodnom odbornom seminári sa v stredu (3. 7.) zaoberali odkazom cyrilo-metodského posolstva aj nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, žilinský diecézny biskup Tomáš Galis, či arcibiskup ochridský a macedónsky vladyka Stefan. Druhý deň CMD zavŕšilo slávnostné uvedenie knižnej publikácie vydanej pri príležitosti XXX. ročníka - Cyrilometodské dni v Terchovej (1990 – 2019).



Tretí deň tradične ponúkol gréckokatolícku omšu v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú celebroval sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vysiľ. Terchovské národné divadlo sa vo štvrtok večer predstavilo v Kultúrnom dome Andreja Hlinku s hrou Jozefa Hollého Kubo. Na záverečnom koncerte v Kostole sv. Cyrila a Metoda sa v piatok popoludní predstaví Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti.



Terchová bola v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska, kde sa uskutočnili Cyrilometodské dni a terchovský rímskokatolícky kostol je najväčším chrámom na Slovensku zasvätený solúnskym bratom, spolupatrónom Európy – svätým Cyrilovi a Metodovi. "Prišli sme ako prví s myšlienkou, že si chceme takýto sviatok uctiť, udržať, rozvíjať a zveľaďovať. Chýbal nám typ podujatia, ktorý by napĺňal a sýtil dušu. Bola tu silná skupina organizátorov na farskom úrade, obecnom úrade a kultúrnom stredisku, ktorí sa spojili," pripomenul riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak.



Tridsiaty ročník Cyrilometodských dní je venovaný 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky Kostola sv. Cyrila a Metoda v Terchovej.