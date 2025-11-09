< sekcia Regióny
Jubilejné stretnutie mladých do centra Košíc prilákalo vyše 25000 ľudí
Stretnutie malo prívlastok jubilejné, pretože sa koná v jubilejnom roku, a tento rok ho spájajú aj so životným jubileom arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý oslávil 75. narodeniny.
Autor TASR
Košice 9. novembra (TASR) - Viac ako 25.000 ľudí sa v sobotu (8. 11.) večer zišlo v centre Košíc na jubilejnom Stretnutí mladých. Účastníkov pred Dómom sv. Alžbety pozdravil aj pápež Lev XIV. cez videopríhovor. Ako informuje mesto Košice na sociálnej sieti, vystúpil aj najznámejší kresťanský DJ.
Stretnutie malo prívlastok jubilejné, pretože sa koná v jubilejnom roku, a tento rok ho spájajú aj so životným jubileom arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý oslávil 75. narodeniny. „Nezabúdajte žiť život naplno. Nenechávajte si ho na starobu,“ odkázal zhromaždeným Bober.
Program sa začal slávnostnou omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebrovali pražský arcibiskup Jan Graubner a apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Následne pokračoval program pred katedrálou, kde vystúpila slovenská skupina Godzone.
Súčasťou večera boli aj svetelné efekty, laserová show, či veľkoplošné obrazovky. Vystúpil aj portugalský kňaz DJ Padre Guilherme. „Zazneli piesne ako Hallelujah, Ave Maria, Ameno, Freed from Desire či Don’t Stop Me Now, ale aj slovenské motívy - napríklad Kračok ľaliový a kresťanská pieseň Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel. Padre v nich prepojil techno s duchovnými odkazmi,“ uviedla samospráva.
Koncert bol zároveň súčasťou Festivalu sakrálneho umenia. Podujatie finančne podporilo aj mesto Košice prostredníctvom organizácie Visit Košice. Na bezpečný priebeh dohliadalo približne 120 mestských a štátnych policajtov. „Ďakujeme všetkým organizátorom, partnerom, dobrovoľníkom a zložkám, ktoré sa postarali o bezpečný a nezabudnuteľný večer,“ doplnila radnica.
