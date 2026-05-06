Jubilejnou 300. premiérou trnavského divadla bude Romeo a Júlia
Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave ju naplánovalo na 22. januára 2027.
Autor TASR
Trnava 6. mája (TASR) - Jubilejnou 300. premiérou trnavského krajského divadla bude uvedenie svetoznámeho diela Williama Shakespeara Romeo a Júlia v réžii Mariany Luteránovej. Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave ju naplánovalo na 22. januára 2027. Divadlo nadviaže na aktuálne končiacu „sezónu blízkosti“ v nadchádzajúcom období posolstvom nádeje, ktorého kľúčovým slovom je „nádych“. Vedenie divadla o tom informovalo na stredajšej tlačovej konferencii.
Ambíciou divadelných dramaturgov je prostredníctvom jubilejnej premiéry nastaviť zrkadlo znepriateleným táborom a názorovým skupinám nachádzajúcim sa na opačnej strane barikády. „Chceme sa touto inscenáciou nadýchnuť a ukázať potenciál lásky, ktorá môže búrať spoločenské predsudky a obrovskú polarizáciu, ktorej čelíme,“ priblížil hlavný dramaturg DJP Jakub Molnár, ktorého kariéra bude od novej sezóny pokračovať za riekou Moravou. Romea a Júliu stvárnia herci Lukáš Herc a Eva Gribová.
Ako prvú však uvedie divadlo v nadchádzajúcej sezóne premiéru francúzskej komédie Môj šťastný deň v réžii Jakuba Nvotu. Divadlo prinesie aj adaptáciu románu Anna zo zeleného domu a autorskú inscenáciu Tomáša Dianišku s pracovným názvom Tisíc a jeden vtip. Pripravovaná je tiež autorská inscenácia Michala Baláža s pracovným názvom Taking the red pill v javiskovom žánri „classrom drama“. Ide o formát cielene vytváraný pre mladé publikum, konkrétne pre študentov stredných škôl. Divadlo sa neodohráva na klasickom divadelnom javisku, ale ide priamo do školských tried.
Umelecká šéfka DJP Lucia Mihálová upriamila pozornosť na dlhodobú snahu umelcov odhodiť vlastné egá a premýšľať nad tým, čo môže dať divadlo divákom. „Sme tu v prvom rade pre divákov. Búrame bariéry, ktoré stoja medzi divákom a návštevou divadla,“ zdôraznila. Kľúčové slovo budúcej sezóny „nádych“ vníma ako príležitosť poskytnúť divákom posolstvo pozitivity a nádeje. „Je to impulz k tomu, že vždy sa oplatí vykročiť vpred, nadýchnuť sa a prekročiť prekážku,“ povedala.
Riaditeľka DJP Zuzana Hekel na tlačovej konferencii poukázala na nedávne doplnenie zriaďovacej listiny divadla. Poslaním divadla je tak aj neformálna vzdelávacia činnosti v oblasti divadelného umenia. Riaditeľka úseku neformálneho vzdelávania a rozvíjania publika Ivica Franeková priblížila, že cieľovými skupinami sú deti a mládež, školy a pedagógovia, seniori a znevýhodnené skupiny. Tiež rodičia a komunity.
Hovorila tiež o činnosti divadelnej akadémie a vytvorení novej vizuálnej identity akadémie. Prvým prvkom je písmeno T, ktoré vychádza z tvaru dverí. „Symbolizuje, že akadémia je pre všetkých,“ doplnila marketingová šéfka divadla Barbora Flégl Javorová. Ďalšími prvkami sú apostrofy, ktoré poukazujú na dialóg a interakcia hľadiska s javiskom.
Aktuálne prebieha kompletná rekonštrukcia zadného traktu divadla. Jeho technický riaditeľ Juraj Bombala informoval, že práce pokračujú v stanovenom harmonograme. Výsledkom bude nové zázemie pre technický tím, umelecký tím a nová skúšobňa. Zhotoviteľ by mohol podľa jeho informácií odovzdať dielo na prelome januára a februára budúceho roka. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 1,6 milióna eur s DPH.
