Jubilejný 20. ročník Cinematiku navštívilo vyše 22.000 ľudí
Jej premiérovými laureátmi sa stali herci Milan Ondrík a Dominika Morávková.
Autor TASR
Piešťany 21. septembra (TASR) - Vyše 22.000 návštevníkov navštívilo jubilejný 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik, ktorý sa skončil v Piešťanoch. Podľa Petra Konečného z organizačného štábu festivalu zaznamenali festivalové kinosály počas šiestich dní viac než 20.000 vstupov, ďalších návštevníkov prilákali sprievodné podujatia.
Cinematik pri príležitosti svojho 20. výročia predstavil viacero noviniek. Po prvý raz získal festival aj svojho ambasádora. Stal sa ním herec Braňo Deák, ktorý odovzdával aj novú cenu Cinematik Talent Award - cena pre mladé talenty. Jej premiérovými laureátmi sa stali herci Milan Ondrík a Dominika Morávková.
Cenu primátora mesta Piešťany získal film Raději zešílet v divočině (réžia Miro Remo). Ocenenie získal za filmovú výpoveď, ktorá s drsnosťou aj poéziou mapuje život dvoch bratov žijúcich mimo civilizácie. Cenu Cinematik.doc - Literárny fond dostalo vizuálne citlivé dielo Letopis (Martin Kollár), ktoré v každodennosti odhaľuje vrstvy spoločenských významov.
Ocenenie Meeting Point Europe Award patrí filmu Pohľad do slnka (réžia Mascha Schilinski, Nemecko), ktorý je podľa európskych filmových kritikov najlepším európskym filmom roka. Divácku cenu získal Veľký vlastenecký výlet (réžia Robin Kvapil, Česko).
Primátor Piešťan Peter Jančovič zdôraznil význam festivalu nielen pre kultúru, ale aj pre cestovný ruch. „Cinematik po 20 rokoch nie je len festival, ale aj výborný produkt cestovného ruchu. Viac ako 70 percent návštevníkov tvoria ľudia mimo Piešťan, ktorí do nášho mesta prichádzajú kvôli jedinečnej atmosfére, ktorú festival vytvára,“ povedal.
Jubilejný 20. ročník festivalu sa uskutočnil od 10. do 15. septembra. Podľa slov Konečného za uplynulých 19 ročníkov Cinematik uviedol viac ako 2000 filmov, spolu trval 117 dní, čo je takmer štyri mesiace v kinách, a zaznamenal približne štvrť milióna vstupov.
Podľa umeleckého riaditeľa festivalu Vladimíra Štrica cieľom v budúcich rokoch nie je rásť počtom filmov, ale ich exkluzivitou. „Festival si chce zachovať svoju kurátorskú jedinečnosť, uvádzať tituly, ktoré sa inde na Slovensku nedostanú do kín, a byť miestom otvoreného dialógu medzi tvorcami a divákmi.“
Zámerom organizátorov je aj zlepšovanie infraštruktúry. Festival počíta s digitalizáciou a modernizáciou priestorov v Piešťanoch, aby dokázal reagovať na rastúci záujem a naďalej obstál v medzinárodnej konkurencii.
