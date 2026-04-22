Jubilejný 20. ročník Lesníckych dní štartuje na námestí v Trenčíne
Lesnícky deň v Trenčíne prinesie pocitový chodník, skladačky z dreva, ochranu pôdy, vody a živočíchov, značky v lese, filtráciu ovzdušia, výrobu odznakov, poľovné psy či hodnoty z lesa.
Autor TASR
Trenčín 22. apríla (TASR) - Tohtoročný 20. ročník Lesníckych dní na Slovensku odštartujú v stredu od 9.00 h na Štúrovom námestí v Trenčíne. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Lesnícky deň v Trenčíne prinesie pocitový chodník, skladačky z dreva, ochranu pôdy, vody a živočíchov, značky v lese, filtráciu ovzdušia, výrobu odznakov, poľovné psy či hodnoty z lesa. Podujatie na Štúrovom námestí potrvá do 13.00 h.
Lesnícke dni sa mottom Lesy - hodnota pre spoločnosť, hodnota pre človeka, pripájajú k téme Medzinárodného dňa lesov 2026 Lesy a ekonomiky. S tradičnými aj novými aktivitami budú oslavou lesa, prírody, práce v lese a pre les.
Hlavným organizátorom je Lesné hospodárstvo Inovec v spolupráci s mestom Trenčín a partnermi - Lesy SR, Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín, Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor a Odbor opravných prostriedkov, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, Trenčiansky samosprávny kraj a Obvodná poľovnícka komora Trenčín.
