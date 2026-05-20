Streda 20. máj 2026
Jubilejný 20. ročník maratónu v Seredi prinesie dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Sereď 20. mája (TASR) - Jubilejný 20. ročník DHL Sereďmaratónu na pamiatku zakladateľa cyklistického klubu ŠK Cyklo-Tour Sereď Dušana Holbíka, ktorý bol organizátorom prvého ročníka pretekov v roku 2006, sa uskutoční v nedeľu (24. 5.) v Seredi. Prinesie dopravné obmedzenia najmä v centre mesta a na trasách súvisiacich so štartom, cieľom a prejazdom pretekárov. TASR o tom informovala vedúca kancelárie primátora mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Prípravné práce na podujatie sa začnú už v sobotu (23. 5.) od 12.00 h. V čase od soboty 18.00 h do nedele do 18.00 h budú úplne uzatvorené Námestie slobody, Parková ulica a Ulica SNP. Regulovaný vstup bude umožnený len majiteľom nehnuteľností a zásobovaniu, s výnimkou času konania podujatia v nedeľu od 8.00 h do 16.00 h, keď bude pohyb v dotknutých lokalitách výrazne obmedzený z dôvodu bezpečnosti účastníkov a návštevníkov.

Organizátori presunuli štart a cieľ pretekov k prevádzke železiarstva, pričom obmedzenia sa dotknú aj okolia Zámockého parku a ďalších ulíc na trase podujatia. Počas prejazdu cyklistov môže dochádzať ku krátkodobým uzáverám a usmerňovaniu dopravy. Spolu s organizátormi budú zabezpečovať reguláciu dopravy aj mestská polícia a ďalšie zložky.
