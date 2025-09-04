< sekcia Regióny
Jubilejný 20. ročník MFF Cinematik prinesie rôzne sprievodné podujatia
Festival udelí viacero ocenení.
Autor TASR
Piešťany 4. septembra (TASR) - Jubilejný 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik, ktorý sa uskutoční od 10. do 15. septembra v Piešťanoch, okrem hlavnej súťaže hraných filmov prinesie aj nesúťažné prehliadky či sprievodné podujatia. Stane sa tiež dejiskom súťaže domácich dokumentárnych filmov Cinematik.doc. Organizátori festivalu o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Každý deň od rána do večera v priebehu festivalu budú prebiehať diskusie, rôzne podcasty či workshopy a výstavy. „Tento rok sme vytvorili novú kategóriu Film industry program,“ priblížil výkonný riaditeľ podujatia Tomáš Klenovský. Súťaž má uviesť najdôležitejšie európske filmy posledných 12 mesiacov. „V dvoch súťažných a deviatich nesúťažných sekciách predstavíme 78 celovečerných filmov, 19 stredo- a krátkometrážnych filmov a tri pásma filmov,“ dodal.
V roku 2025 hlasovalo o najlepší európsky film 14 filmových kritikov a organizátorov festivalov zo 14 európskych krajín. „My premietneme desať filmov, ktoré vzišli z tohto hlasovania a sme veľmi radi, že to je veľmi kvalitná zostava filmov najrôznejších žánrov a z najrôznejších krajín od Španielska až po Gruzínsko a tiež máme radosť z toho, že osem z tých filmov má na Slovensku premiéru,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric.
Festival udelí viacero ocenení. „Jedno z nich je štandardná míting fond Europe, potom cena Literárneho fondu Cinematic Doc, Cena primátora mesta Piešťany a Cena divákov. Tento rok k nim pribudne úplne nová cena, ktorú chceme udeľovať od dvadsiateho ročníka festivalu a volá sa Cinematik Talent Award, tento rok dostane túto cenu Dominika Moravková a Milan Ondrík,“ ozrejmil Klenovský.
Informoval tiež, že za posledných 19 rokov trval festival 117 dní. „Sú to vlastne ako keby štyri mesiace v kuse. Premietli sme 2057 filmov a festival, keď rátame vstupy do kinosál, tak za celých tých 19 rokov ich bolo 254.601. Posledné finálne čísla si povieme po tomto ročníku,“ doplnil.
Každý deň od rána do večera v priebehu festivalu budú prebiehať diskusie, rôzne podcasty či workshopy a výstavy. „Tento rok sme vytvorili novú kategóriu Film industry program,“ priblížil výkonný riaditeľ podujatia Tomáš Klenovský. Súťaž má uviesť najdôležitejšie európske filmy posledných 12 mesiacov. „V dvoch súťažných a deviatich nesúťažných sekciách predstavíme 78 celovečerných filmov, 19 stredo- a krátkometrážnych filmov a tri pásma filmov,“ dodal.
V roku 2025 hlasovalo o najlepší európsky film 14 filmových kritikov a organizátorov festivalov zo 14 európskych krajín. „My premietneme desať filmov, ktoré vzišli z tohto hlasovania a sme veľmi radi, že to je veľmi kvalitná zostava filmov najrôznejších žánrov a z najrôznejších krajín od Španielska až po Gruzínsko a tiež máme radosť z toho, že osem z tých filmov má na Slovensku premiéru,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric.
Festival udelí viacero ocenení. „Jedno z nich je štandardná míting fond Europe, potom cena Literárneho fondu Cinematic Doc, Cena primátora mesta Piešťany a Cena divákov. Tento rok k nim pribudne úplne nová cena, ktorú chceme udeľovať od dvadsiateho ročníka festivalu a volá sa Cinematik Talent Award, tento rok dostane túto cenu Dominika Moravková a Milan Ondrík,“ ozrejmil Klenovský.
Informoval tiež, že za posledných 19 rokov trval festival 117 dní. „Sú to vlastne ako keby štyri mesiace v kuse. Premietli sme 2057 filmov a festival, keď rátame vstupy do kinosál, tak za celých tých 19 rokov ich bolo 254.601. Posledné finálne čísla si povieme po tomto ročníku,“ doplnil.