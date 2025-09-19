< sekcia Regióny
Jubilejný 25. ročník festivalu na Orave priblíži gajdošskú kultúru
Autor TASR
Oravská Polhora 19. septembra (TASR) - Na Orave sa od piatka do nedele (21. 9.) uskutoční jubilejný 25. ročník medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka, ktorý prinesie bohatý program do Zuberca, Námestova, Sihelného a do Oravskej Polhory, kde sídli aj Európske centrum gajdošskej kultúry. TASR o tom informoval starosta Oravskej Polhory Michal Strnál.
Festival už štvrťstoročie uchováva, prezentuje a rozvíja gajdošskú kultúru vo všetkých jej podobách. „Popri koncertoch a vystúpeniach sú jeho neoddeliteľnou súčasťou aj súťaže mladých gajdošov o Zboroňovu nôtu, spevácka súťaž Tak spievala moja babka, workshopy, prednášky pre školy, výtvarné tvorivé dielne či školy tanca, v ktorých si návštevníci osvoja tance sprevádzané gajdošskou hudbou,“ uviedol Strnál s tým, že zaujímavým obohatením programu bude aj predstavovanie gájd z rôznych častí Európy a slávnostné sväté omše.
Jubilejný ročník je venovaný 10. výročiu zápisu slovenskej gajdošskej kultúry do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. „Dramaturgia zdôrazňuje silné cezhraničné vzťahy a európsku spoluprácu gajdošských komunít, obcí a organizácií. Na tohtoročnej Gajdovačke sa predstavia gajdošské hudby z Macedónska, Talianska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovenska, Írska a Škótska, čo festivalu dodáva jedinečný medzinárodný rozmer,“ priblížil starosta.
