Jubilejný 25. ročník festivalu na Orave priblíži gajdošskú kultúru

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Festival už štvrťstoročie uchováva, prezentuje a rozvíja gajdošskú kultúru vo všetkých jej podobách.

Autor TASR
Oravská Polhora 19. septembra (TASR) - Na Orave sa od piatka do nedele (21. 9.) uskutoční jubilejný 25. ročník medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka, ktorý prinesie bohatý program do Zuberca, Námestova, Sihelného a do Oravskej Polhory, kde sídli aj Európske centrum gajdošskej kultúry. TASR o tom informoval starosta Oravskej Polhory Michal Strnál.

Festival už štvrťstoročie uchováva, prezentuje a rozvíja gajdošskú kultúru vo všetkých jej podobách. „Popri koncertoch a vystúpeniach sú jeho neoddeliteľnou súčasťou aj súťaže mladých gajdošov o Zboroňovu nôtu, spevácka súťaž Tak spievala moja babka, workshopy, prednášky pre školy, výtvarné tvorivé dielne či školy tanca, v ktorých si návštevníci osvoja tance sprevádzané gajdošskou hudbou,“ uviedol Strnál s tým, že zaujímavým obohatením programu bude aj predstavovanie gájd z rôznych častí Európy a slávnostné sväté omše.

Jubilejný ročník je venovaný 10. výročiu zápisu slovenskej gajdošskej kultúry do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. „Dramaturgia zdôrazňuje silné cezhraničné vzťahy a európsku spoluprácu gajdošských komunít, obcí a organizácií. Na tohtoročnej Gajdovačke sa predstavia gajdošské hudby z Macedónska, Talianska, Česka, Poľska, Maďarska, Slovenska, Írska a Škótska, čo festivalu dodáva jedinečný medzinárodný rozmer,“ priblížil starosta.
