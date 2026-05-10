Jubilejný 25. ročník Trnavskej brány prinesie viacero noviniek

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Pripravená bude aj ulička hier.

Autor TASR
Trnava 10. mája (TASR) - Trojičné námestie v Trnave bude patriť v závere mája (29. - 31. 5.) oslave folklóru. Dvadsiaty piaty ročník festivalu sľubuje aj viacero noviniek. Plánované sú vystúpenia súborov z rôznych kútov Slovenska i spoza hraníc. Informovalo o tom mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.

V piatok 29. mája večer zaznie tradičný festivalový hymnus a po ňom vystúpia tri trnavské folklórne súbory DFS Trnavček, DFS Drienka a UFS Trnafčan. Vystúpenie čaká aj speváka Štefana Šteca s kapelou Fajta.

Počas prvých dvoch festivalových dní sa v srdci mesta rozloží aj remeselný jarmok. „Tento rok nebude lemovať korzo, ale vyrastie rovno na Trojičnom námestí. Každý deň od 10.00 h sa k vôni petržlenu či reďkovky na mestskom trhu pripojí aj vôňa tradičných remesiel,“ ozrejmilo kultúrne stredisko.

Pripravená bude aj ulička hier. Korzo bude zasa spomínať na minulé ročníky v pouličnej galérii Štvrťstoročnica Trnavskej brány.

Slávnostný krojovaný sprievod vyrazí z Námestia SNP v sobotu 30. mája o 14.00 h. Povedie cez Hlavnú ulicu až na Trojičné námestie. „Brána tento rok sprievod otvorila každému, kto opráši staré kroje,“ doplnili zo Zaži v Trnave. Nasledovať bude módna prehliadka Od kroja k modrotlači.
