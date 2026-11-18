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Jubilejný Filmový festival inakosti otvára animovaný film Jim Queen
Návštevníkov FFi si môže získať aj španielsky kandidát na Oscara - snímka La bola negra režisérov Javiera Calva a Javiera Ambrossiho, známych ako Los Javis.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - V Bratislave sa v stredu začína 20. ročník Filmového festivalu inakosti (FFi). Jubilejný ročník s témou mladosť ponúka v kine Lumiére a Edison Filmhub filmy ocenené v Cannes, hviezdy svetovej kinematografie, výrazné autorské debuty aj nové slovenské snímky. Do 24. novembra uvedie 79 filmov na 65 predstaveniach. „Päť titulov z programu získalo len pred niekoľkými dňami spolu 19 nominácií na Európske filmové ceny,“ uvádzajú organizátori festivalu, ktorý otvorí animovaná satira Jim Queen, nominant na najlepší európsky film.
„Jednou z unikátností tohto ročníka je, že festival prvýkrát v jeho histórii otvorí animovaný film. Jim Queen je satirická komédia, výborný film,“ povedala pre TASR riaditeľka FFi Zita Hosszúová. „Nech sa animácie nikto nebojí, pretože ten film je výnimočne zábavný a zároveň je to veľmi dobrá spoločenská satira,“ podotkla k francúzsko-belgickej animovanej satire režisérov Marca Nguyena a Nicolasa Athaného. Jej hrdinom je svalnatý influencer a hviezda parížskej gejkomunity. „Keď sa začne šíriť záhadný vírus, ktorý mení gejov na heterosexuálov, jeho svet sa obráti naruby,“ približuje festival provokatívnu komédiu určenú dospelému publiku. Premiéru mala v Cannes a získala dve nominácie na Európske filmové ceny - za najlepší európsky film a najlepší animovaný film.
Návštevníkov FFi si môže získať aj španielsky kandidát na Oscara - snímka La bola negra režisérov Javiera Calva a Javiera Ambrossiho, známych ako Los Javis. Na tohtoročnom festivale v Cannes získali cenu za najlepšiu réžiu a teraz patria medzi favoritov Európskych filmových cien. Ich snímka s Penélope Cruz a Glenn Close má desať nominácií vrátane nominácií za najlepší európsky film a najlepšiu réžiu.
„Príbeh troch mužov v troch obdobiach španielskych dejín, inšpirovaný nedokončeným dielom Federica Garcíu Lorcu, spája intímne osudy s obrazom meniacej sa spoločnosti,“ priblížila riaditeľka FFi, ktorý uvedie aj ďalší výrazný titul z hlavnej súťaže v Cannes - vojnovú drámu Zbabelec belgického režiséra Lukasa Dhonta. Rozpráva príbeh dvojice vojakov, ktorí počas prvej svetovej vojny nachádzajú útočisko v divadle. „Emmanuel Macchia a Valentin Campagne si za svoje výkony spoločne odniesli hereckú cenu z Cannes. Film má aj dve nominácie na Európske filmové ceny,“ poznamenáva festival.
„Máme veľkú radosť, že premietania prvého dňa festivalu sú takmer všetky vypredané,“ prezradila Hosszúová. „Veríme, že v tomto duchu budeme pokračovať počas celého festivalu a diváctvo sa rozhodne sychravé jesenné dni stráviť vo festivalových kinosálach,“ dodala riaditeľka FFi. Sprievodný program sa bude väčšinou odohrávať v Komunitnom centre In. Otvára ho Dúhová tržnica, historička Veronika Valkovičová priblíži v prednáške život queer ľudí a začiatky aktivizmu na Slovensku po roku 1989. Súčasťou festivalu sú aj komunitné stretnutia, podporná skupina pre queer tínedžerov či tvorivé workshopy.
„Jednou z unikátností tohto ročníka je, že festival prvýkrát v jeho histórii otvorí animovaný film. Jim Queen je satirická komédia, výborný film,“ povedala pre TASR riaditeľka FFi Zita Hosszúová. „Nech sa animácie nikto nebojí, pretože ten film je výnimočne zábavný a zároveň je to veľmi dobrá spoločenská satira,“ podotkla k francúzsko-belgickej animovanej satire režisérov Marca Nguyena a Nicolasa Athaného. Jej hrdinom je svalnatý influencer a hviezda parížskej gejkomunity. „Keď sa začne šíriť záhadný vírus, ktorý mení gejov na heterosexuálov, jeho svet sa obráti naruby,“ približuje festival provokatívnu komédiu určenú dospelému publiku. Premiéru mala v Cannes a získala dve nominácie na Európske filmové ceny - za najlepší európsky film a najlepší animovaný film.
Návštevníkov FFi si môže získať aj španielsky kandidát na Oscara - snímka La bola negra režisérov Javiera Calva a Javiera Ambrossiho, známych ako Los Javis. Na tohtoročnom festivale v Cannes získali cenu za najlepšiu réžiu a teraz patria medzi favoritov Európskych filmových cien. Ich snímka s Penélope Cruz a Glenn Close má desať nominácií vrátane nominácií za najlepší európsky film a najlepšiu réžiu.
„Príbeh troch mužov v troch obdobiach španielskych dejín, inšpirovaný nedokončeným dielom Federica Garcíu Lorcu, spája intímne osudy s obrazom meniacej sa spoločnosti,“ priblížila riaditeľka FFi, ktorý uvedie aj ďalší výrazný titul z hlavnej súťaže v Cannes - vojnovú drámu Zbabelec belgického režiséra Lukasa Dhonta. Rozpráva príbeh dvojice vojakov, ktorí počas prvej svetovej vojny nachádzajú útočisko v divadle. „Emmanuel Macchia a Valentin Campagne si za svoje výkony spoločne odniesli hereckú cenu z Cannes. Film má aj dve nominácie na Európske filmové ceny,“ poznamenáva festival.
„Máme veľkú radosť, že premietania prvého dňa festivalu sú takmer všetky vypredané,“ prezradila Hosszúová. „Veríme, že v tomto duchu budeme pokračovať počas celého festivalu a diváctvo sa rozhodne sychravé jesenné dni stráviť vo festivalových kinosálach,“ dodala riaditeľka FFi. Sprievodný program sa bude väčšinou odohrávať v Komunitnom centre In. Otvára ho Dúhová tržnica, historička Veronika Valkovičová priblíži v prednáške život queer ľudí a začiatky aktivizmu na Slovensku po roku 1989. Súčasťou festivalu sú aj komunitné stretnutia, podporná skupina pre queer tínedžerov či tvorivé workshopy.