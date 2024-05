Jubilejný Memoriál Jozefa Gabčíka prilákal rekordný počet bežcov

Poluvsie/Žilina 25. mája (TASR) - Viac ako 370 bežcov sa v sobotu postavilo na štart jubilejného 30. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka. Organizátori podujatia si takto každoročne uctievajú pamiatku rodáka z Poluvsia, priameho účastníka pražského atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha spred 82 rokov. Najrýchlejším bežcom bol Mário Košút, ktorý trať zdolal za 39 minút a jednu sekundu.



História memoriálu siaha do začiatkov 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, ktorý po Gabčíkovi nesie čestný názov. "Memoriál je spomienkou na hrdinu, po ktorom je náš pluk pomenovaný. Štart behu je v dedinke Poluvsie a cieľ v žilinskom sídle nášho útvaru. Dnes tu máme vyše 370 registrovaných bežcov, čo je rekordný počet a je to dôkaz toho, že každým rokom je tento memoriál populárnejší," poznamenal veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline Peter Žochňák.



Podľa Ivana Baloga z Generálneho štábu Ozbrojených síl SR ľudia ako Gabčík tvoria vojenské tradície a osobným príkladom motivujú k plneniu úloh. "Vojenské tradície sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj ozbrojených síl. Hodnoty, akými sú česť, statočnosť a plnenie úlohy, sú základom aj pre dnešných profesionálnych vojakov," uviedol Balog.



Generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR Martin Rímeš označil memoriál za veľmi peknú športovú aktivitu s ušľachtilým cieľom. "V každej dobe je potrebné si pripomínať hodnoty, pre ktoré Gabčík žil a nakoniec aj zomrel. Je to dôležité aj pre súčasnú mladú generáciu," skonštatoval Rímeš.



Súčasťou programu podujatia boli pietne akty neďaleko rodného domu Gabčíka v Poluvsí a pri jeho pamätníku v Žiline, ale aj sprievodný program pre deti a rodičov v areáli 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, spojený s ukážkami činnosti príslušníkov elitného pluku.